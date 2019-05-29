【跑步】肯尼亞跑手終點前突然停步　扶起不適同胞齊衝線　

在尼日利亞舉行的Okpekpe國際10公里賽，出現賺人熱淚的一幕。在快到終點的時候，肯尼亞跑手卓普發現同胞跑手基比基姆不支倒地，卓普放棄爭冠，扶起基比基姆，一起慢慢衝線。雖然卓普最後只得15名，但他的義舉得到主辦單位及政府官員的肯定，獲得額外1萬美元獎金。

上周六（5月25日）在尼日利亞舉行的Okpekpe國際10公里賽，肯尼亞的卓普（Simon Cheprot）排名前列，屬於跑得最快的一批跑手。卓普是這項比賽的2016年冠軍，也是去年的亞軍，他今屆的目標是冠軍，希望成為2013年以來首位兩奪錦標的跑手。

卓普發現同胞跑手基比基姆不支倒地，停下步，扶起他。（Simon Cheprot Facebook）

當卓普跑到近終點時，見到同胞基比基姆（Kenneth Kipkemoi）不適倒地。雖然冠軍無望，但他沒有在意排名，決定停下步來，不理會有其他選手場趕上，他就扶住基比基姆行回去終點。最後，他以第15名完成賽事。

卓普與基比基姆一起衝線。（Simon Cheprot Facebook）

引述mwakilishi.com的報道，卓普說：「跑步不是戰爭，跑步帶來和平、團結及友誼。父親有天告訴我：『如果你在路上遇見病人，一定要幫他，千萬不要丟下他。』所以當我見到有個朋友在地上時，這（幫助他）就是我第一個念頭。」

雖然卓普沒有冠軍，但他贏得眾人的心，賽會決定給他額外5000美元獎金，加上兩位政府官員共5000美元的捐款，令到卓普得到多1萬美元獎金。