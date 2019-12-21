【01齊跑．搵食姐】無論你跑得幾快　出到啟德邊個都要「食塵」

呢半個月嚟，搵食姐跑過公司樓下嘅荃灣海濱、又跑過屋企附近嘅大埔海濱，令佢有時跑跑吓都會幻想：「唔知有無機會跑晒全香港嘅海濱走廊呢？」 雖然問佢全香港有幾多條海濱走廊，佢又真係未必答到，但用集郵心態看待，得閒試吓唔同地方，無咁悶之餘，好似都算係一種成就。於是搵食姐就襯住今個星期Day off，決定試吓「遠征」！出觀塘！過一個又好食、又夠Chill嘅跑步日。 點知...世事真係無咁完美...

由月頭開始返工前喺荃灣晨跑，之後又跑咗幾次大埔，搵食姐為咗60公里Minplay真係日跑夜跑，不知不覺姐都總算儲左一定里數，亦覺得自己越黎越似個跑手，信心返晒嚟喇！一定係因為大腦釋放安多酚喇，Keep住做運動真係會令人充滿正能量，搵食姐亦越跑越心紅，決定衝出國際！呀Sor唔係，係衝出Comfort Zone先啱。平日總係喺公司同屋企附近跑，但有時佢都會諗，反正都係跑，如果有機會跑晒全香港嘅海濱走廊，講出嚟好似都係一件幾威威嘅事，於是今個星期襯住Day off，搵食姐就去咗新手跑手打卡勝地——觀塘海濱走廊「集郵」，當然亦唔可以缺少跑完之後再出返觀塘啲餐廳外賣自取嘅環節啦。

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如果可以跑晒全香港嘅海濱走廊，都算係一種成就。

本身搵食姐仲諗住叫埋曾經睇死佢做唔成跑手嘅Mean姐一齊去，跑完有個朋友一齊去海濱公園塊草地野餐，多個人可以食多幾款嘢，好似都唔錯嘛。好可惜，Mean姐先唔會睬姐，明明12月中都又話曬、又話熱，總之死都唔Join姐跑步。Fine，唔緊要，跑步令姐學識凡事唔可以咁易放棄，無人陪，姐都要自己一個去觀塘一樣可以跑步！一樣可以打卡！一樣可以食嘢！ 於是就開始咗呢次「遠征」。

唔食嘢邊有力跑，唔跑邊有quota食番餐，係時候e肚仔

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好在海濱走廊中後段都叫正常返。

+ 8 + 7 + 6

當日上午，搵食姐一早出到觀塘碼頭做起點，諗住喺陽光與海風之下，繼續好Chill、好優雅咁跑海濱；點知跑咗無耐已經發覺唔對路：「說好的海景呢？」唔知點解，呢排姐去親啲海濱走廊，好多都變咗地盤，開步頭幾百米海景全被圍板Block晒，部份路段更加全封而要所有遊人走出海濱道，無敵海景變成無敵工廠景。好在中後段都叫正常返，諗住Keep住個心情，按出發前上網睇嘅路線咁走出郵輪碼頭啦，點知...只係惡夢嘅開始。姐完全無諗過，觀塘跑出啓徳郵輪碼頭雖然仲係好多跑友嘅常見路線，但其實當地而家周圍都大動工之中，周圍都係地盤同工程車輛，臨時路面又凹凹凸凸唔太好跑，過馬路都要好小心。FF之中嘅海風全無，取而代之嘅只有沙塵滾滾，同姐幻想中嘅畫面完全唔同。但眼見身邊仲有好多跑友都係如常咁跑出郵輪碼頭，又無理由放棄吓...唉...反正又無位坐、回頭又樣衰，點都頂埋佢啦！

竟然喺啓徳公眾碼頭撞到Best Friend阿寶。

呢個情況一直跑到出啟德橋先有改善，呼...終於跑到一個開揚啲嘅地方吸一啖新鮮空氣。雖然...成個啓徳都仲係地盤，一路上左面係避風塘景，右邊...都係地盤...但總叫唔洗下下都食塵，同埋可以選擇視覺，唔望地盤呃吓自己啦。一路跑、一路跑，唔覺唔覺就跑到出啓徳公眾碼頭，睇一睇錶，What！？4公里！！呢次係搵食姐第一次一口氣跑晒平日嘅訓練距離，由於姐一路上都只係掛住盡快走出「地盤地獄」，完成無為意自己跑咗幾多，竟然意外地爆發咗身體潛能！而正當搵食姐好滿足咁坐喺碼頭上嘅長凳上，欣賞返對面海，就係頭先自己跑過嘅路途，有啲感動並想叫外賣獎勵自己之際，佢見到阿寶！係阿寶呀！

因為掛住走出「地盤地獄」，唔覺唔覺一口氣跑咗4公里，係歷史新高，好開心。

阿寶係姐搵食姐最好嘅朋友！佢自從上次同阿寶跑過一次步，大家Say Goodbye之後喺KFC撞到，從此姐就好「Sam Hui」，唔敢再約大家做運動，而家竟然在跑道上相遇，真係好意外。傾咗幾句，搵食姐就同阿寶叫定外賣，再孖住一齊沿路回程，跑返入「地盤地獄」。唔知點解，可能有朋友一齊跑吧，一路上跑吓、行吓、傾吓，兩個人唔知唔覺又完成多4公里，出返觀塘工業區用e肚仔外賣自取後，行返出海邊一齊食，全程都完全唔覺疲累，仲好開心添。計計數，今次遠征搵食姐共跑咗8公里，係歷史新高！原來跑步真係付出就有收穫㗎喇！進步嘅成功感，令搵食姐更有信心完成Minplay。

回程！同阿寶一齊返去攞外賣。

等等...係喎...今個月係60公里Minplay...計吓先，第一個星期9公里、第二個星期11公里、今個星期加多16公里...而家啫係完成咗36公里。但今個月仲剩返10日，死火！之前實在太樂觀計少咗數，仲有24公里，到底姐完唔完成到呢？

食住外賣，欣賞緊自己點解可以咁叻時，計吓數，死火，原來Minplay得返10日。

跟搵食姐一齊跑 12月MinPlay：30公里/60公里/100公里

01齊跑「每月MinPlay」活動，每月邀請不同跑步人，為跑季目標定下一個「最低里數」（MinPlay）；選擇30公里/60公里/100公里為本月的「MinPlay」，贏取01齊跑的「12月MinPlay」虛擬章，作為一眾01跑手月度的基本目標；

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