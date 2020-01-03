【跑步】終點線前戲劇性逆轉！肯尼亞跑手最後一刻「攝位」封王

一日未衝線，一日都未可鬆懈！ 巴西於除夕舉行的聖席維斯特路跑賽，烏干達跑手基比武一直領放，但在衝線前一刻，肯尼亞的簡迪突然加速，後來居上，就在終點線前「攝位」，戲劇性地贏得冠軍。

除夕在巴西聖保羅舉行聖席維斯特路跑賽（Sao Silvestre race），參加者鬥15公里。這項賽事於1925年起首次舉辦，是巴西其中一項最歷史悠久的路跑賽。在除夕的比賽，烏干達跑手基比武（Jacob Kiplimo）首先跑入最後直路，直衝向終點，他有望成為首位贏得這項比賽冠軍的烏干達人。

在最後大直路，烏干達跑手基比武一直領放，簡迪就在後面跟隨。（路透社）

簡迪終點前「攝位」贏冠軍逐格睇：

+ 3 + 2

不過，肯尼亞跑手簡迪（Kibiwott Kandie）沒有放棄，步步追近基比武，將距離愈拉愈近。眼看快到終點，簡迪仍潛伏在基比武身後，但突然間，簡迪大步加速，從基比武左邊超越。就在最後一步，簡迪「攝位」，搶在基比武前衝線，以42分59秒贏得冠軍，成為首位在這項15公里比賽突破43分鐘大關的跑手。

肯尼亞的簡迪（右）開香檳慶祝。（路透社）

19歲的基比武原本佔盡優勢，但最後一刻鬆懈，戲劇性地失冠，相信他會經一事，長一智。基比武前年贏過U20世錦賽的10000米銀牌，也是去年世界越野錦標賽的亞軍。

最後衝線片段：