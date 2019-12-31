【01齊跑．搵食姐】所謂體育精神　就係即使輸咗都要完成埋比賽

自從上星期喺觀塘海濱跑步遇返好朋友阿寶，搵食姐先發現，原來跑步有伴好好，一齊努力嘅感覺唔止充滿正能量，過程仲好似輕鬆咗，自然事半功倍；所以去到今星期最後衝刺，佢決定再接再厲，約齊人馬去跑步！

上星期搵食姐「遠征」觀塘海濱，歷史性一口氣跑咗8公里，大喜之際，一計數發現原來自己只係完成咗36公里，距離60公里MinPlay仲有啲距離，於是佢諗起阿寶孖住跑時，唔覺唔覺又跑多1公里咁，心諗有一個人陪跑已經輕鬆咗，多幾個未不得了！於是佢決定喺2019年完結之前約齊人，盡最後努力跑埋去。

按此下載《香港01》App 登入01齊跑

用里數換運動潮物兼海外馬名額 按此了解01齊跑玩法

上星期發現有一個人陪跑已經輕鬆咗唔少，約齊一班人未不得了！

Mean姐一開始是拒絕的，但其實佢見到搵食姐次次跑完步返黎都容光煥發，一直都有少少心動，亦令佢相信做運動有助美顏，所以今次佢終於跟去跑；搵食媽最近係中環做part time，出入OL之地，覺得自己都要擺脫陣C9味，所以不如出去跑下做下運動啦；阿寶就不嬲行動派，少說話多做事，本身搵食姐唔約佢自己都會跑，一直玩MinPlay都無咩特別原因，純粹想健康啲，當知道搵食姐要追MinPlay，佢作為好朋友，當然身體力行支持佢啦，意外地，竟然咁齊腳。

由於上次嘅成功經驗，4個女仔/人決定一齊再戰觀塘海濱，加上今次聲勢浩大，搵食姐決心一口氣完成10公里，除左因為join左MinPlay唔想輕言放棄，點都要比個交代自己之外，搵食姐所以咁計劃其實仲有個hidden agenda，就係難得約齊人，跑完梗係要食大餐啦！咁唔跑多啲又點有藉口食餐勁呢？

一開始先慢慢跑多2公里熱身先。

唔食嘢邊有力跑，唔跑邊有quota食番餐，係時候e肚仔

https://eatojoy.page.link/uUB8

有咗上次跑過條路線一次嘅經驗，搵食姐出發前計過，如果同上次一樣喺觀塘碼頭出發，只要慢慢跑到海濱道公園附近當熱身，折回起步點再跑出發一次，就可以喺原本嘅路程補多2公里，加埋就剛好10公里啦；幾個人除出啟德橋經過堆地盤時，為免食塵而死都唔開口之外，沿途一路有講有笑，跑動嘅時間又好似撳咁 「fast forward制」咁，唔經唔覺就過咗；直至跑到6公里左右，出到啓徳公眾碼頭時，今次姐無停低休息，而係二話不說立即回頭繼續行程。

呢個時候，搵食媽同Mean姐已經頂唔順而停下腳步，並決定分道揚鑣，之後再慢步返海濱公園會合。搵食姐只係得返阿寶同佢跑，無回氣之下，肌肉一直維持運動狀態，疲累累積嘅感覺同平時完全唔同。而家諗返，要不是阿寶照顧，一直喺身邊打氣，再加埋比平日更大手筆嘅美食鼓舞，姐早就完蛋了。愈跑愈累，愈累就愈慢，但姐只係不斷提醒自己，點慢都好，絕對絕對唔可以停，點都要有個交代比自己。

今次唔停就立即折回了，好在有阿寶一直喺身邊幫我打氣。

最後搵食姐總算咬緊牙關，出發前一早叫定嘅外賣自取，齊齊用野餐作結，真係特別好味；雖然第一次一口氣跑曬10公里，第二日全身肌肉筋骨痛到落床都有困難，陣間除夕倒數睇怕都要喺床度渡過，但當姐回想一下，從月初未曾跑過步，一個月後總算做到件未曾想像過嘅小成就，無論精神上、定係肚仔，都感到大大大大滿足。係......任務係失敗咗，但呢種付出獲得回報嘅滋味，令搵食姐決定以後都要繼續跑，輸咗都要完成埋剩低嘅路程，或者呢種就係傳說中嘅體育精神吧。

跑完齊齊用野餐作結，好滿足。

什麼是《每月MinPlay》？

01齊跑「每月MinPlay」活動，每月邀請不同跑步人，為跑季目標定下一個「最低里數」（MinPlay），作為一眾01跑手月度的基本目標；

立即按此下載《香港01》App 登入01齊跑

登記成為01會員，進入「01齊跑」，選擇「馬上成為01跑手」，綁定跑步裝置；一個月之內跑夠指定里數並同步數據，完成目標里數後即可獲得月度的「MinPlay章」。登入跑手接龍Facebook群組相關Post中，Tag你身邊總是藉口多多的朋友，一起跑！一起進步！