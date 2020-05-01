【齊動 LetZ Goal】停跑多時重新起步　自家訓練菜單大公開︱李莉

上月大家尚在「熱議」疫情中應否出外跑步，擁有國際田聯一級教練資格的藝人李莉（Lily）卻沒花太多心思「思考這個煩惱」，因為她年初拍攝節目時扭傷膝蓋，卻沒好好處理，勞損後遺症上月終於顯現，看罷物理治療後，一直休腳。 5月開始，李莉決定重投跑步訓練，先定下一個較低的「MinPlay里數」伙目標，逐步恢復狀態。同時她分享自家肌力訓練菜單，與一眾齊動跑手「重新出發」。

Lily分享長跑肌力訓練菜單，一共5個動作，先按圖看第一和第二個：

單車式捲腹

半蹲

自小接受田徑訓練的李莉（Lily），學生時代專注短跑，但她選擇短跑，能力反而不是主因，卻是「怕寂寞」。

她說：「當時正值喜歡一班人聚在一起的階段，所以小時候總是較少人喜歡長跑。我記得最初練田徑時由中長跑開始，有次訓練，看到賽道旁練短跑的朋友有說有笑，自己卻在漫長的跑步過程中一個人跑著，感覺很孤單。有教練見我有點速度後，建議我試試練短跑，我立即應承。」

今個月Lily決定由「打好基礎」從新開始。（盧翊銘攝）

Lily分享長跑肌力訓練菜單，一共5個動作，按圖看第三至五個：

登山者

橋式

弓步

5月MinPlay，唔出街跑都要留家做體能！MinPlay Challenge動作：單車式捲腹、半蹲、登山者、橋式、弓步。 上載你的片段到「跑手接龍Facebook群組」，tag 3個朋友一直做落去，不要讓訓練步伐停滯！

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小時候最討厭的事，長大後卻成為Lily的生活日常。成長總是需要時間的沉澱，Lily從漫長的長跑訓練中，磨煉出意志與忍耐力，才有足夠能力體會長跑過程中的內心寧靜，獨處思考的空間，反而是抒發生活壓力的好辦法。

但Lily年初拍攝節目時扭傷膝蓋，卻沒好好處理，令膝關節微微移位，加上後來的勞損，後遺症上月顯現，就算沒有疫情，她本來就要暫停練跑。

膝關節微微移位，Lily的長跑生活本來就需要暫停。（盧翊銘攝）

休息一個月，狀態等於打回原形，貿然起步卻又容易再次拉傷患處和欠缺狀態的肌肉。5月，Lily決定由基礎從新開始，輕輕定下50公里的「MinPlay里數」目標，以及針對大腿、臀部等的肌力訓練，分享部分內容作為「MinPlay Challenge」的動作。

5月開始！齊動跑手一起「重新出發」吧。

長跑過程中一個人獨處和思考的空間，反而是抒發生活壓力的好辦法。（盧翊銘攝）

「齊動LetZ Goal」的「5月Minplay」邀請到李莉（Lily）主持，分為50公里、100公里及200公里3個Level，每名齊動跑手可按自己的程度或目標選擇「最低里數」，全力實踐，贏取「5月Minplay」虛擬章。

5月MinPlay：50公里/100公里/200公里

儲里數之外，Lily每周亦會於跑手接龍Facebook群組上載一組「MinPlay Challenge」體能訓練短片，被Tag或願意接受挑戰者，同樣上載片段到群組，繼續Tag人，一起在家完成每月的基本運動任務！當然亦歡迎任何跑手主動跟朋友下戰書。

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