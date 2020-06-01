齊動 LetZ Goal︱肌肉繃緊易跑傷　6組瑜伽動作幫到手︱陳渃晴

瑜珈導師、舞蹈員、藝人、跑者，盡是陳渃晴（Kaka Chan）的身份，看到她「Fit爆」的身形都不難猜到。 其實她在半年前才誕下第二胎，榮升兩子之母，線條卻不見走樣；當中的秘訣，說來簡單卻容易被人忽略：「恆常的運動習慣，非常簡單。」 今月，Kaka休養一段日子後，決定接過「6月MinPlay領跑手」的任務，先定下一個較低的「MinPlay里數」目標，希望逐步恢復狀態。她亦分享6組主要運用大腿和腰腹肌肉的瑜珈動作菜單，正式重投運動生活。

很多跑手都喜歡以瑜珈作為混合訓練。瑜伽主要講求身體協調與柔韌，對跑步有莫大好處，包括令肌肉深層放鬆，減低肌肉太繃緊容易拉傷的風險等等。

本月Kaka選了6組程度較基本的瑜珈動作，作為「6月MinPlay Challenge」。這除了是跑手接龍Facebook群組的Challenge之外，跑手們亦能以之作為訓練後的紓緩：（按圖放大先看第一至第三個）

弓步（anjaneyasana）

+ 2

攀足式（paschimottanasana）

坐姿單腿頭碰膝式（Janu sirsasana）

+ 2

很多女生跑步，都源於直接的「因果關係」：為了維持好身材，所以跑步，這亦是Kaka成為跑者的原因：「我很喜歡瑜珈，也對自己的身形有點要求。瑜珈可以令身體線條更纖細，但講到控制體形與體重，還是帶氧運動最有效。」正是這個簡單原因，Kaka漸漸愈跑愈認真。

身型上絕對很難看得出Kaka是兩子之母，證明運動習慣的重要。（黃舒慧攝）

Kaka分享紓緩繃緊肌肉瑜珈菜單，一共6個動作，按圖看第三至六個：

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

針眼式（sucirandrasana）

+ 3 + 2

束角式（Baddha konasana）

坐姿旋轉角式（parivrtta upavistha konasana）

+ 2

6月MinPlay，跑步+瑜珈混合訓練！MinPlay Challenge動作：弓步、攀足式、坐姿單腿頭碰膝式、針眼式、束角式、坐姿旋轉角式。 上載你的片段到「跑手接龍Facebook群組」，tag 3個朋友一直做落去，不要讓訓練停滯！

去年初本來是Kaka跑步生涯高峰，首次接受正式跑步訓練後，更在一次8公里的比賽刷新個人最佳時間。幾乎在同一時間，她喜迎第二胎！然而她卻跑到懷孕第3個月才肯收步，全因恆常運動已是她生活中不可或缺的習慣。

「不會很危險嗎？」

「若是沒有運動習慣的女生，懷孕期間突然跑步，當然危險。但當時我的婦產醫生檢查過後，卻認為我只要維持平日的正常水平，不再加量的話便沒問題。這亦是恆常運動的好處，不但能夠在平日維持好身形，作為母親，良好的體質亦直接關乎子女健康，都是要靠日常規律的訓練維持。」

產後身體復原得七七八八，是時候重拾去年體能狀態。（黃舒慧攝）

經過漫長的孕期與休養復原，Kaka終於重新起步，以40公里「MinPlay里數」目標，輔以紓緩繃緊肌肉瑜珈訓練，作為作為「MinPlay Challenge」的內容，6月與齊動跑手一起跑，重拾去年的體能狀態。

6月MinPlay：40公里/100公里/200公里

「齊動LetZ Goal」的「6月Minplay」邀請到陳渃晴（Kaka Chan）主持，分為50公里、100公里及200公里3個Level，每名齊動跑手可按自己的程度或目標選擇「最低里數」，全力實踐，贏取「6月Minplay」虛擬章。

儲里數之外，Kaka每周亦會於跑手接龍Facebook群組上載一組「MinPlay Challenge」體能訓練短片，被Tag或願意接受挑戰者，同樣上載片段到群組，繼續Tag人，一起在家完成每月的基本運動任務！當然亦歡迎任何跑手主動跟朋友下戰書。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

波比吉布跑步語錄，按圖放大：

+ 6 + 5 + 4

村上春樹跑步語錄，按圖放大：

+ 9 + 8 + 7

洗鞋六部曲，好好保護你的戰友，按圖放大：

+ 2

精挑細選10款跑鞋評分圖，按圖放大：

+ 7 + 6 + 5

2020年，下半年的本地長跑/越野跑賽，按圖放大：

（注意：計劃報名或參賽之前，務必考慮、留意最新疫情發展及大會公告）