跑步｜首戰虛擬跑的得着　很想比賽後暢遊布里斯本喔！｜Sandy

今年情況特殊，本來計劃好的海外比賽全都告吹。 直到上星期，我終於跑了今個夏日第一場「海外馬」了！ （編按：本文為Sandy投稿，由《01體育》編輯）

跟廣大跑手一樣，計劃好的海外馬拉松全都告吹，我已很久沒比賽了。雖然仍然仍會繼續練跑，但里數與狀態皆大不如前。很想比賽喔！所以當我知道有機會參加布里斯本馬拉松（Brisbane Marathon）的虛擬比賽時，立即挑選半馬賽事，反正很久沒有跑過這長距離，當長課都好吧！

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久違的號碼布。

這星期天氣變幻莫測，原本以為下雨，睜眼卻是天朗氣清；原本以為藍天白雲，抬頭卻烏雲密佈。話雖如此，我依然打算「忠於原定賽期」，在上星期日早上「比賽」，即使前幾天看到天氣預報，預計是半晴半雨，但還可接受吧？甚至上星期六凌晨甚至來了一個黑雨警告，我仍期望雨會在「比賽日」下乾。才不，星期日雨勢繼續，一覺醒來，還是紅雨和雷暴警告，打亂我的計劃，難道今年的「運程」連虛擬跑都「諸事不順」？算了，再睡一會。

下午二時左右，趁雨勢開始減弱，立即出發。友人帶我跑一條比較新鮮的路線，感覺更像到一個陌生的地方作賽。一路跑上斜路，看到盡頭又開GPS找路徑，偶爾有梯級和馬路，下雨時尤其小心。起初我也會避開水氹，但後來雨愈下愈大，算了，避也沒有用。

這個星期天氣都變幻莫測，「比賽日」都一樣。

跑到10公里，由於久久未有長課，雙腳開始乏力，在深水埗的大街小巷穿梭，也是第一次，突然雨水毫不留情面地倒在頭上，即使戴了帽子擋雨，面前的路還是看得不太清楚。偶有撐傘途人以好奇的眼神望了望，應該以為我們是傻了吧。突然又想起從前跑比賽遇着下雨天，街道兩旁的人反而更落力為選手打氣，這些打氣聲讓我們得以撐到終點，很想念這種氣氛呢……

以往跑馬拉松，必須依着大會路線跑，參加者只要依時出席，在限時內完成便可。這天的虛擬馬，卻只有里數是固定的，未到起跑一刻，甚至跑到中途，也可隨意改變路線。由於雨勢愈來愈大，我們提早回頭到熟悉的公園繼續餘下的里數，好像比較安全。

一個人的.……比賽。

回到公園，捱過暴雨，體力消遣得八八九九，然後就是一滴雨一點風也沒有，「缺氧」地完成最後幾公里。老實說，當時我心想：「為何不挑個5公里或10公里來跑？」不過，最後慢一點也好，總叫完成了，完成自己第一個虛擬半馬，也完成今個夏天第一次長課。

首次跑虛擬馬，與真實的馬拉松實在太不同，不過也是一個新鮮的體驗。如果遇上相同的天氣，若是踏上真實的賽道，我決不會停下來，還記得當年跑金澤馬拉松，雨愈下愈大，反而我的鬥心沒有被雨水淋熄，在暴雨下衝線一刻，內心那團火仍然旺盛。當然最實際的是，真實的馬拉松沿路有補給，虛擬馬只能自備飲品，準備不足的我，離開公路跑到市區，十萬火急找便利店買飲品補給。

跑長距離賽事，總有預計不到的事，有時候可能會打亂了計劃，有時候可能會令人氣餒，但若都能堅定的一一捱過，意志就是這樣磨練出來的吧！

雖然近月我仍然繼續練跑，但里數與狀態皆大不如前。

過去幾年，我都會儲起假期出國旅跑。旅行一邊吃喝玩樂，一邉用腳感受遊走當地不同的地方，總覺得有雙倍的得著，遊歷之地印象也更深刻。若能夠有完賽獎牌作為給自己的手信，就是錦上添花。實在太想念出國比賽的日子，回家後亦忍不住上網搜索一下，如果親身到布里斯本比賽旅遊的話，跑完之後還有什麼好玩的地方。但願有一天，能夠再次離家出走，明年6月親身到布里斯本參加馬拉松！

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（注意：計劃報名或參賽之前，務必考慮、留意最新疫情發展及大會公告）