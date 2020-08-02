跑一個鐘都消耗不掉一份午餐！　留家抗疫小心「最伏」飲食陷阱

在家抗疫，足不出戶，按按手機，早午晚餐專人送到府上，連辦公室與餐廳的步行距離都省下，加上「口罩令」下運動時間減少，單靠家居活動消脂，就要小心飲食陷阱，尤其一個「伏位」，隨時中了都不自知。

不想體重上升，要從飲食和運動入手。以一個體重60公斤的成年人計算，每日消耗大約2300卡路里，只要進食與消耗「收支平衡」，磅數理應穩定，但註冊營養師杜怡琛提醒大家：「年齡、性別、肌肉量、運動量和身體疾病等，影響卡路里消耗，例如運動和肌肉量高的人，一天可消耗3000卡路里，但一個年紀大至60歲的人，消耗又可低至2000卡路里。」

以下這條公式，概括卡路里消耗狀況，方便大家監控體重。但情況當然因人而異。

能量消耗（卡路里） = （0.0175 x METS x 體重（公斤）） x 運動時間（分鐘）

配速為大約數值，只供參考。（01美術制圖）

如圖示，跑步是消耗卡路里的好方法，譬如一名體重60公斤的跑手，以配速4分39秒/公里跑60分鐘，就能消耗約850.5卡路里。

可是，近日疫情嚴峻，加上身處戶外必須佩戴口罩，未必人人外出跑步。跑不了的話，唯有先從身體的「收入」埋手，了解食物卡路里含量。

🍲🍛8款常見小菜卡路里（資料來源：消委會及食安中心）🍲🍛

杜怡琛點出其中一個飲食陷阱，就是碟頭飯上最吸引的餸汁！一般有汁的茶餐廳碟頭飯，例如麻婆豆腐飯、咖哩牛腩飯和豆腐火腩飯，約有700至800卡路里，加多杯凍檸檬茶就加200至300卡路里，一份午餐往往比跑一小時消耗的卡路里還要高，所以了解成份很重要。

「一碟飯的白汁約有150卡路里，一份沙律的芝麻醬約有120卡路里，一湯匙薑蓉約有94卡路里，走汁和走醬能大幅減少卡路里」，杜怡琛補充，魚蛋或墨魚丸米粉較低卡，大約是300至500卡路里，大家可按需要選擇食物。

至於家務和各類家居活動，都能消耗卡路里，以下是11個參考例子，大家可與日常餐單對比，看看在家抗疫的日子，身體是否「收支平衡」。體重受不同因素影響，想詳細了解，宜向醫生或註冊營養師等專業人士查詢。

11種家居活動卡路里消耗（資料來源：康文署）

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在此呼籲，疫情嚴峻，市民應減少外出，減低感染風險。政府於7月29日推行最新防疫措施，暫至8月4日，主要包括： 1. 室外公眾地方，必須佩戴口罩 2. 限眾令減至兩人 3. 所有體育處所及泳池，必須關閉 4. 食肆早午市堂食，每枱限兩人，食肆人數只能容納座位一半

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