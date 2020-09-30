齊動LetZ Goal︱比賽團練皆停　令人更珍惜跑步社群︱RMAC Franki

「人生就像馬拉松」，一句老套非常的經典勵志短句。長路漫漫，過程中總會經歷多少曲折、氣餒時刻，想到這點，生命歷程跟跑步之間，的確有種互勵互勉共通之處。 一場世紀疫情，改變跑手往日生活節奏，有人感覺阻礙重重而放棄，亦有人視之為比賽中用意志捱過幾近「爆偈」的時刻，用一場全馬般的態度走過2020年夏日。 你的跑步生涯是一場短跑，還是像RMAC港島區義工隊成員Franki般，視之為要咬盡牙關的長距離山賽？

「齊動 LetZ Goal」將於10月4日在寶雲道健身徑設「倫馬自助補給站」，除有水及食物等補給品，亦有按摩槍借用服務，按報名Link預先登記，更可免費領取蛋白棒，兼有攝影師幫你影靚相！就算你不是倫馬虛擬跑參加者，都歡迎你前來一起跑！

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「齊動LetZ Goal」9月MinPlay繼續「一折上架」，以4.2公里和10公里為目標，同時找來「Running Man Athletic Club」（RMAC）團隊4位來自港九新界的成員，分享都市跑手在連月疫情間最在地的日常與覺悟，藉此在低迷的社會氣氛中互相鼓勵、互相推動！準備下月開始回復正常，重拾狀態！

從零開始的滿足感

大約過去十數年間，香港的長跑運動得到突破發展，日常有跑步習慣的跑手愈來愈多，比賽數目與參與人數，放在90至千禧年代都是無法想像的。有些資深老跑手亦會形容，過去大眾理解一個10公里比賽時，已經會覺得這是一個有挑戰性的距離，如今不求時間地跑個10公里，不過是長跑的基本門檻吧。

往日Franki就是個未曾想像過自己會跑步的港女，更別談登上過百公里的山賽道路。「過去生活作息有點不健康，又或者我只是一個喜愛跟隨朋友玩樂的人，身邊的圈子玩什麼，我就會參與其中。所以當朋友們都喜歡在工餘時間『唱K』、『劈酒』，我便這樣一星期玩幾天，有時飲酒到天要亮才回家休息，運動是什麼？想都沒想過。」Franki說。

Franki曾經是個完全不運動的人。（廖雁雄攝）

直到2017年，Franki的生活「日常」在同事邀請參加當屆渣打馬拉松10公里賽事之後，方出現了改變。

或許是倔強的性格使然吧，縱使Franki未曾有過長跑經驗，最初試跑亦得到「地獄級」的辛苦感覺，卻又不甘在一眾參加全馬的同事面前失威，既然約定好在維園終點等待大家的話，相差的時間都不要太離譜吧。

於是她開始在網上搜尋跑步班，3個月間從需要花1小時多，到比賽日快了近10分鐘，每一次小小的進步，換來「原來我也做得到」的強烈滿足感。10公里，都是不太辛苦吧，Franki找到跑下去的動力，跑步生涯的起點，在不知不覺間展開。

認識一班志同道合，很多時都會成為跑步的動力。（廖雁雄攝）

志同道合是跑步動力

每個人享受跑步的原因都不同，但是怎樣才算是享受呢？是一個人人答案都不同的問題，有跑手會享受操得半死的感覺，Franki卻簡單得多。人緣不錯、性格開朗的她，火速就在RMAC不同地區的班別廣交全新跑步圈子，能夠跟一班朋友一起團練、一起笑，已是足夠叫她跑下去的原因。

這樣的生活大約過了一年左右，當有跑友邀請她換個形式享受步伐時，走到戶外走些原始山徑，邊走邊談，又可以在壯麗的風景中暫時放下職場上的細碎壓力，很快她便又一次「中毒」，迷上山野生活。亦因為很多好玩的山徑需要一定體能才可應付，為免成為負累，Franki決心更努力地練跑，2018年更參加了第一個100公里的山賽——逆走100。

疫情之下，Franki投放了更多時間在山上。（廖雁雄攝）

義工是比賽中無名的重要角色

Franki說：「我記得大約走了50公里左右，半夜時到達金山一帶，雙腳出現已經出現一點不正常狀況，時間亦比原定慢了1個多小時，縱使有朋友支援，幫我將裝備先帶到下一站水浪窩的補給站，但在體能嚴重下降的情況下，頭燈還要失靈！」

「極度崩潰下，情緒又躁又低落地花了5個小時才到達水浪窩。見到擔任比賽義工的朋友，我當時簡直接近精神崩潰，在朋友前盡情釋放情緒後，便接受衣服和食物補給，期間義工朋友不斷幫我按摩和言語鼓勵，重新得到走下去的力量。」雖然最後僅在32小時限時之前完成，位列賽事尾三，Franki認為，「要不是得到他人的鼓勵與支援，我應該完成不了比賽。」

這次「初超馬」給Franki最深的反思，除了個人層面的、加倍努力令自己變得更強外，就是深感跑手並非參與比賽的唯一角色。尤其當自己作為跑手，親身體會到跑得半死之時，路途上見到熟悉的或熱情的面孔送上鼓勵，這種人與人之間的支持，是種振奮人心的承諾，在體力透支間逼發潛力。

Franki認為跑手並非參與比賽的唯一角色。（廖雁雄攝）

適逢RMAC除了長跑訓練之外，亦有協助比賽運作的義工隊。反正沒可能報盡所有有趣的比賽，Franki便積極參與義工隊的活動，經常在清晨4時，當大部份人都好夢正甜的時份，已經走到山野間報到，為比賽順利舉行一責己力。對此工作的積極，甚至令她成為義工隊的隊長，被一眾自稱「院友」的成員稱為「金首」，意思是比喻她像金霸王電池的免仔吉祥物般，能量用不完的首領，不是參加比賽，就是做比賽義工，太多比賽中總會看到她的身影。

反正沒可能報盡所有有趣的比賽，做義工也是不錯的參與方法，（廖雁雄攝）

跑步生涯就是一場超長距離的比賽

Franki的跑步年資不長，但在此3年之間，已成為她生活的重要部份，亦是喜愛的社交方式，所以當今年疫情之下，一切團練與比賽皆難以為繼，Franki笑言簡直要了她的命。加上她是一個很「姿整」的人，平日練跑之後，必須淋浴更衣整理乾淨後，才可繼續下半場活動，絕對不能接受一身汗臭地走回鬧市，所以在月前運動場關閉的期間，Franki的團體跑步生活本身就因社區衛生因素而變得困難重重。

更甚者，她在一次行山活動間，腳掌意外地被礁石割傷了，傷口很深，連自己街跑都不能，在一段長時間中，Franki的跑步生活在肺炎疫情間完全停頓。

Franki的跑步生活在肺炎疫情間接近完全停頓。（廖雁雄攝）

「從未想像過社會變化可如此急劇，跑不了無法比賽都算了，沒有比賽，想做義工都不能，感覺很沉悶。」有失必有得，趁停下來的時間，她有更充裕的時間整理自己看待跑步的思緒，「我發現無論是第一次跑10公里、逆走100的100公里、還是荃打火的115公里，路途再長再辛苦都好，就算我跑得不快，我都未曾想過放棄，一刻都沒有。」

「今年的疫情無疑是一種障礙，我亦很不在狀態，但我依然覺得自己可以沉着應戰，盡量用山代跑，以及在家多做網上的體能課，即使不能進步，亦不能退步，今天可以再次起步時，我亦有能力立即找回狀態。」Franki說。

為了在一切回復正常時已準備充足，現在正是重新出發的時候。（廖雁雄攝）

上次參加逆走100，Franki花了32小時，在限時之前僅僅完成。她未忘記下次再戰時，定下26至28小時內完成比賽的目標，為了在一切回復正常時已準備充足，現在正是重新出發的時候。

「Running Man Athletic Club」是「齊動LetZ Goal」其中一個團隊，今月定下50公里的虛擬跑目標，作為疫情略為緩和後，成員重新起步的最低下限「里數私練」。

團隊以外的齊動跑手，不能參加該團隊的私鬥私練，但亦鼓勵任何跑手跟RMAC一樣努力，不妨先以「4.2公里/10公里MinPlay」為最低目標，裝備自己才能展望未來。如欲加入《Running Man Athletic Club》團隊或任何疑問，歡迎登入「齊動 LetZ Goal」Facebook專頁，inbox我們查詢。

什麼是每月MinPlay？

齊動LetZ Goal「每月MinPlay」，每月邀請不同跑步人作領跑手，一起跑完「Level 2-42公里」和「Level 1-100公里」的「每月最低里數」，嬴取「MinPlay虛擬章」。

由7月開始至明年1月期間，「每月MinPlay」將換上「跑向港馬」新主題，用虛擬章紀錄香港馬拉松路上的12道風景；儲齊指定數量「每月MinPlay．跑向港馬」虛擬章的跑手（詳情容後公布），明年更有機會贏取實體的「齊動港馬完賽章」；

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