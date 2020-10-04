重讀跑手・總與頂尖擦身而過　重讀中六誓踏高峰︱跑手接龍・123

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期玻璃心跑手梁晉宜留給重讀跑手楊雋濠的話是：「不要浪費天份，如果你肯努力，一定可以成為成功的跑手。」

我是一名足球前鋒，擅長接應隊友長傳，用速度放甩對手，把皮球勁射入網。

楊雋濠（右）用速度甩開對手。

我小五開始踢足球，中學曾加入東方和傑志足球隊青年軍，體能訓練做到足，來回跑總是全隊最快，代表過傑志去西班牙比賽，算是踢出成績。不過不久後就遇到樽頸，因為基礎技術不夠好，外援就技術與速度兼備，所以難以成為全職足球員，心生去意。

中五升中六的暑假，足球事業未能突破，又對速度有信心，我就跟隨剛認識的陳家豪教練跑步。第一次，家豪說「你放心啦，今日啲跑手都係二線，你會跟到」，誰料我跑包尾，比女跑手更慢，後來才知道當時全部人都是香港代表隊，例如黃芷銦。

加入樂家跑會，方知道世界很大，身旁都是香港代表隊，我就跟家豪說，我都要入香港隊，他沒有笑我幼稚，還說相信我做得到。

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口出狂言，行動卻不夠狂熱。往後一年，懶惰的我每周只去一次跑班，一周只跑兩至三次。生活太多姿多彩了，足球、拍拖和逛街等，佔據我許多時間，未有專注跑步。家豪教練就忍不住跟我說：「不要浪費你的資質，減少吃喝玩樂，畀心機跑步好嗎？」

聽他一席話，我回想過去，自小參加過不少運動和課外活動，例如跆拳道、跳繩隊、象棋、畫畫、籃球和排球等，每項都得過大大小小獎項，當中跆拳道更曾差點入選港隊，象棋奪過全港第4名，成績不俗，但全部半途而廢。自問天資聰敏，卻從未踏上香港高峰，是我浪費資質嗎？

想了又想，正值中六畢業，我決定不理家人反對，放棄升上大專，重讀一年，誓要證明自己能力，入選香港代表隊。

第一次穿上香港隊衫比賽。（受訪者提供）

代表香港參加3000米障礙賽。（受訪者提供）

母校沒有田徑隊，所以我常在陸運會奪徑項冠軍，卻從未參加校際田徑賽。重讀中六，我轉到Division 1的余振強中學，投入訓練，用了半年時間準備，迎戰校際田徑賽。謝俊賢站在我們這代的頂峰，莫說贏他，跟上他也困難，我卻平地一聲雷，首次參加800米決賽就與他並駕齊驅，最後50米才被他放甩，輸1秒奪亞軍，未算完美，但可接受，在Division 1田徑賽奪得800米和1500米亞軍，已是不枉此行。

重讀的故事，未有隨校際田徑賽完結，我繼續努力練習，憑3000米障礙賽入選港隊。現在我是穿上港隊制服的大專生，傷患會阻礙我訓練，但再不會輕言放棄，定必用積極心態克服惰性。

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