【鄺嘉仕．跑遊老香港】路邊石頭守望我城　呢一塊上咗大銀幕

撰文： 鄺嘉仕 最後更新日期： 2021-02-21 08:00

主教山羅馬式配水庫重見天日，讓我們再次意識到，過百年歷史的水務建築其實一直在身邊，只待細心發掘。 今次老香港的主角，是港島跑友的其中一條熱門跑線 ─ 寶雲道。每一回追逐時間之際，有停下來留言沿路的石頭嗎？ 文、圖：鄺嘉仕＠我們走過的香港大地

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港島半山的寶雲道於1888年落成，以第9任港督寶雲命名。東起灣仔司徒拔道，西至中環馬己仙峽道，全長5公里。跑友們或以為這是一條完全依山開闢的道路，其實大部份是懸空的棧道，且是輸水道。

1880年代，港島居民缺乏衛生食水，政府推出大潭谷計劃，在大潭興建水塘為港島北岸供水。寶雲輸水道將大潭上水塘的食水，引到中環阿彬彌濾水池，供維多利亞城區使用，成為現時的跑步熱點。

寶雲徑上寶雲道，這條大斜路是跑友「練功」熱點

港島「練功」熱點 看古式水務建築不用潛入

寶雲輸水道「21孔拱券段」，於 1885 至 1887 年間落成，連同大潭水塘群其餘的21項歷史構築物，列為法定古蹟。最能夠清楚看到寶雲道建築特色的地方，在下方山頂纜車麥當勞道站向上望，就可以看到寶雲道的紅磚橋身，及用花崗石砌成的英式橋墩及拱券等。

紅磚石橋之後，由寶雲道花園向東走，沿路探索三塊「古石」。

寶雲道西接馬己仙峽道段，從纜車路旁一窺拱券風貌。

草叢中的石柱 守時的子午石

說子午石神秘，因為大約兩年前才公開，而且找尋它需要動腦筋。離開寶雲道公廁向東跑約200米後，看見左下方出現寶雲道臨時遊樂場，改沿右方護土牆石級往上走，就可找到子午石。

子午石全名為「子午線南標記石柱」，香港天文台在2019年底上載影片詳細介紹，才為外界所知。香港子午線是一條虛擬線，制訂本港時間。當太陽直照這條子午線，就是中午的時間。尖沙咀香港天文台總部內的子午線北標記石柱出發，穿過天文台內的中星儀，「零號」三角測量站，向南伸延至寶雲道山坡上的，就到這塊子午石了。石柱前有一塊三角標石，寫上1893，相信就是設立的年份了。不過，天文台後來發現維港船隻的煙，及海面的水蒸氣容易影響視線，1913年開始改用北面筆架山的標記石柱。寶雲道的子午石，就此荒廢近百年。

草叢中發現石柱，原來大有來頭。

傳說的姻緣石 半山有個「脫單」神器

如果子午石是「神秘」，向東多走200米左右的姻緣石，就是「傳說」，好多傳說。

由寶雲道情人石花園上百多級樓梯，就會看到一塊約3米高石頭，看似人頭，亦似一枝斜插的石筆，成了姻緣石，讓人覺得可以求姻緣，求子女的奇石。窮家男和有錢女、妓女和富商、香港少女和英國兵哥，不論生死，都能有情人終成眷屬。近年最廣為流傳，就是徐小姐「千億新抱」的傳聞了。

姻緣石充滿傳說，新的故事亦不斷發生。

界碑在此 香港市中心在此

跑到差不多寶雲道東面，接近司徒拔道盡頭，找到其中一塊維多利亞城界碑，標誌著城東南角地方。維多利亞城的名字早於1843年出現，，標誌當時香港的中心，位置在香港島北岸。西起堅尼地城東，至黃泥涌的沿岸地帶。1903年，香港政府通過法例，清楚列明邊界，設立界碑，刻有「City Boundary 1903」字樣。

據紀錄，界碑有7座，但馬己仙峽道的一座在十多年前被消失了，只餘6座。大家想有趣味的認識維多利亞城界碑多一點，可以看看2014年電影《點對點》，尋找箇中奧妙。維多利亞城界碑回程，返到寶雲道花園，來回共約5公里。「石頭記」其實未完，在堅尼地道上仍有兩塊石頭，等著大家去認識。

寶雲道上的維多利亞城界碑，也是跑友的CHECKPOINT

WD37隱藏軍事機密？

堅尼地道 42B 對出有一塊「WD37」英國軍部界石，WD 是「War Department」的簡稱，37就是編號。他和其他散失了的界石，大概標誌了前域多利兵房的位置。《Lunch輕鬆跑，香港公園原是軍事重地？》一文介紹過前域多利兵房的三軍司令官邸建築群，這塊「WD37」對面的山坡上，就有兩座20世紀初的軍人宿舍，羅拔時樓及蒙高馬利樓，前者現時參加了第五期活化歷史建築伙伴計劃，將改建成羅拔時樓開心藝展中心；後者則是「母親的抉擇」宿舍。

路上有塊石頭，記載一段歷史，原來對面有乾坤。

英國軍部界石 WD37 對面，是羅拔時樓及蒙高馬利樓

古老港督奠基石 曾經搬屋

接近香港公園出口，向西多跑約一百米，在堅尼地道7號出入口地下聖若瑟書院，門前兩塊大石碑，是現存歷史最悠久，在公眾地方可供參觀的港督奠基石。歷任港督留下不少為建築奠基的石碑，這一塊為第8任港督軒尼詩於1881年所立。這塊石只屬此校，不屬此地。當年聖若瑟書院跟隨威靈頓街的天主堂，遷到現時高主教書院的位置，立下奠基石。直至1920年，石碑才隨校遷到現址。

右方石碑屬於港督軒尼詩，他十分重視和聖若瑟書院的關係，多次出席畢業典禮，期望學生好好學習英文，成就能與官校中央書院相比。左方石碑第3任宗座牧師多敏主教，在興建堅尼地道校舍時的奠基石。

總結

全長9公里的路程上，無論剛才介紹過的那些石頭，歷史價值多大、知名度多高，怎樣的名稱或用途，他們都有一個共通點，就是沒有得到古物諮詢委員會的評級。原來這類石頭，並不納入構築物，不作評級。而就算這些石頭有沒有被評級，仍無損他們本身的有趣故事。

《跑遊老香港》 - 半山石頭記

由香港公園體育館出發，沿香港視覺藝術中心側上堅尼地道，轉左向東跑至寶雲徑路口，右轉上到寶雲道花園大約2公里。在這裏小休及補給，往東跑就開始今回「石頭記」。

寶雲輸水道的21孔拱券段

按圖看路線（點圖放大）：

+ 9 + 9 + 9

長度：約9公里 難度：2.5（1-5，5為最高） 貯物及洗澡地點：香港公園體育館 補給：香港公園體育館，寶雲道花園，寶雲徑及堅尼地道交界的油站亦有便利店。 前往方法： a. 鐵路：港鐵港島線金鐘站下車C1出口穿過太古廣場行約10分鐘 b. 公營巴士：大部分上堅道的巴士 (如12A，23，23B，40 及103等)，在「香港公園，紅棉路」站下車即達

小貼士：

1.堅尼地道部分路面較窄，請小心忍讓

2.寶雲徑雖窄，但大部份是行車馬路，請靠行人路上跑。加上寶雲徑斜度大，上落比較辛苦

3.找尋子午石，需要使用護土牆側的石級，小心上落

4.在姻緣石範圍，其他人就算沒有焚香化寶。若他們口中念念有辭，作揖或繞著姻緣石行，有可能正在拜祭，大家避免打擾

5.聖若瑟書院兩塊奠基石均放在正門地上，一般路過都可從側面看到。若希望在其前方拍攝，或順道參觀百年法定古蹟校園，可待每年一月底或二月初的「Green and White Day」(開放日) 時進入慢慢欣賞

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作者鄺嘉仕

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