【鄺嘉仕．跑遊老香港】大埔有座政府山　文武二帝前發生港英衝突

撰文： 鄺嘉仕 最後更新日期： 2021-03-14 08:25

日前，古物諮詢委員會支持將1899年建成的舊大埔警署列入法定古蹟。連同1892年建成的大埔文武二帝廟，及在1906年建成的舊北區理民府，這3座前後在14年間，相繼在大埔區內建成的法定古蹟，見證了新界在1898年前後，主權由滿清政府移交港英政府，過程當中的發展及轉變。 文、圖：鄺嘉仕＠我們走過的香港大地

新界在被租借之前，村民的生活就如眾多華南社會一樣，以自給型的經濟為主，田產是村民的主要生計，日出而作，日入而息。在帝制年代，官府的功能主要在於監督，卻非行政。通常在縣級以下的工作，如維持治安及收稅等，均由鄉紳代為管理。村落層面的負責人，或會組織定期儀式 (例如宗族祭祀或醮會)，維繫村民的支持及團結；鄉約層面的負責人，則會建立相鄰村落聯盟，減少在爭奪資源 (水源及土地) 時所產生的衝突，更會組織團練維持治安，制衡鄰近鄉約。而在更大的墟市層面，墟市主人、商戶及坊眾，通常會在廟堂之內，在神明面前，共同商議及管理社區，及處理違規者，嚴重者會送官究治。

大埔文武二帝廟，就是大埔太和墟內，這樣的一座廟堂。

鄉民管治中心點 大埔文武二帝廟

大埔文武二帝廟

根據《大埔太和墟開墟百周年紀念特刊》記載，大埔文武二帝廟於1892年落成，由大埔七約（泰亨約、林村約、翕和約、集和約、樟樹灘約、汀角約及粉嶺約）村民合力建成。廟堂並非單純的祭祀場所，亦是七約鄉公所辦公的地方，集太和墟內祭祀、議事、行政和仲裁功能於一身。廟內供奉的文武二帝分別是文昌及關公，象徵監察市內運作的公正性。文昌為學校、學生、及祟文的坊眾而設，而關公則為會社、商團及尚武的坊眾而立。

文武二帝廟在1984年成為首座評為法定古蹟的新界中式建築，其建築及歷史價值非同小可。廟宇以青磚建成，配以傳統中式的金字瓦頂。門口木聯「文昭日月，武鎮山河」，甚有氣勢。直至大埔七約鄉公所在1954年遷往七約大樓，地方議事及行政功能才撤出廟堂。

1899年，港英政府接收新界時，文武二帝廟便得到官方的認證。當時的警察總長，後來的港督梅含理爵士和大埔鄉紳商討復建草棚，以舉行升旗儀式。會談失敗告終，村民於是衝入廟內，隨地拾起「架生」，如磚頭木棍，椅子掃帚等襲擊梅含理爵士。他在隨行十數名警察保護，才能逃回草棚。村民最後燒毁草棚，當時梅含理已離開。廟宇見證香港政府及新界鄉紳，兩套管治方式首次衝突。而梅含理爵士之後避走的草棚，及進行升旗儀式的山崗，正是現時舊大埔警署的位置。

大埔七約鄉公所在1954年遷往七約大廈

舊大埔警署 最新法定古蹟

1898年7月1日，英國及滿清政府簽定的《展拓香港界址專條》生效，為期99年，成為香港最後一塊拼圖。

修復後的舊大埔警署主樓

翻查在1898年10月的《駱克先生香港殖民地展拓界址報告書》，駱克爵士建議港督委任專員獨立管理新界事務。專員的總部、相關政府部門及監牢，應設於大埔墟附近。專員應有一個行政會議，由庫務師及警察司等組成，協助管治。庫務司下應設置田土官，認真調查及登記土地，及處理相關契約。專員亦應該組織一個諮詢委員會議，聯合各村落代表與會。同時，《駱克報告》建議引進當時英國在錫蘭 (即現時的斯里蘭卡) 的「鄉村社區組織條例」，繼續給予鄉紳權力，處理區內的私人及家庭糾紛、民事訴訟及輕微案件等。

舊大埔警署新近列為法定古蹟（按圖放大）

+ 11 + 11 + 11

1899年4月，政府在大埔舉行接收儀式，隨即按建議在新界各地建警署，舊大埔警署亦火速在同年落成使用，成為新界的首間警署及警察總部，亦是新界現存歷史最悠久的警署建築。舊大埔警署所在的位置，坐落於運頭塘里的旗桿山，現稱圓崗。米字旗升起後，政府正式管治新界。

圓崗山是市民休憩的地方

舊大埔警署由三座單層建築物所組成，東面的是主樓，西面的是職員宿舍，而北面的是飯堂大樓。主樓是磚砌建築，東南兩面外牆設有遊廊，較之後興建的職員宿舍和飯堂大樓，主樓更具殖民地古典建築風格，突出主樓的重要性。而主樓的中式金字瓦頂，加上原本的樑架及桁條等木架構，卻裝有煙囪及荷蘭式山牆等，反映了中西合璧的一面。

舊北區理民府

舊北區理民府 紅磚屋服務逾半世紀

政府審視新界及港九居民，生活環境及民風大不同，選擇在大埔成立相關的行政機關，委任管治新界的專員，推展相關的行政制度。管理土地事務，如徵稅等的官員，就在舊北區理民府工作。它於1907年建成，就建在舊大埔警署對面，是新界興建的首座民政大樓。舊北區理民府原有南北兩座建築物，單層的英式紅磚建築，東西兩面長立面建有寬闊的遊廊，是典型二十世紀初的殖民地建築。現時所見是在第二次世界大戰後，北座部份加建一層，及加建了建築物連結兩座。

舊北區理民府二樓走廊

舊北區理民府在高峰期負責新界北部，即荃灣以北的地方行政，如牌照簽發、土地註冊及仲裁、接見鄉紳及商議發展等。建築物內同時附設郵局及裁判法庭，提供相關的服務。翻查歷年的香港地圖，1960年代及之前，建築物一直標為「Land Office and Court」（即田土廳及裁判法庭），可見在接收新界後的一大段時間，處理土地事宜及作出仲裁，實為舊北區理民府最標誌性的工作。

舊北區理民府面面觀（按圖放大）

從歷史的角度來看，在大埔的這個政府山上，舊北區理民府連同舊大埔警署，組合成為象徵政府在新界管治權力的建築群，確立良好的行政及法治制度，正是政府有效管治的重要元素。

《跑遊老香港》 - 新界權力核心

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+ 6 + 6 + 6

長度：約2公里 難度：1.5（1-5，5為最高） 貯物及洗澡地點：大埔墟體育館 補給：大埔墟體育館，富善街，運頭角遊樂場等。 前往方法： a. 鐵路：港鐵東鐵線大埔墟站下車A1出口，向大埔綜合大樓行約5分鐘 b. 公營巴士：經過大埔廣福道的巴士 (如眾以7字或27字開首的巴士路線)，在「廣福道」站下車，往西南穿過大明里廣場，行約5分鐘

小貼士：

1.懷義街及富善街多路人及路面較窄，請小心忍讓。

2.大埔文武二帝廟開放時間為上午8時至下午6時

3.大埔文武二帝廟內的公秤在公秤房，但因用作辦公室不能隨便進入，要看公秤，只有隨緣。

4.舊大埔警署現由綠匯學苑營運，因疫情關係，雖作有限度開放，網上預約的可優先進場，開放詳情或預約可前往網址：https://www.greenhub.hk/。

5.舊北區理民府現為香港童軍總會新界東地域總部羅定邦童軍中心，因疫情關係，中心暫停開放予市民參觀，開放詳情可前往網址：http://www.nter-hkscout.org/。

6.舊大埔警署及舊北區理民府，內外均有大量適宜影相拍照的景點，盡量避免在同一地方等候太耐或拍攝太多照片，以免影響其他人。

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FB專頁：我們走過的香港大地匆匆而過，錯過舊日的足跡。港九新界，樓閣或街角，都有不平凡的歷史故事。來，一起跑，一起尋找

作者鄺嘉仕

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