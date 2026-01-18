渣打馬拉松2026｜司徒兆殷曾陷自我懷疑　再次PB為博亞運添強心針

今年渣馬不止溫度高，還很大風，不利跑手發揮的環境下，司徒兆殷（Leanne）竟再次刷新個人最佳成績（PB），並獲得馬拉松本地女子組亞軍。

更意想不到的是，向來冷靜自信的Leanne，傷患後曾陷入自我懷疑。不過她並未放棄，受姚潔貞的啟發堅持下來，終收穫美滿成果。

司徒兆殷再次刷新個人最佳成績，並獲得馬拉松本地女子組亞軍。（葉志明攝）

司徒兆殷受傷後的自我懷疑 「今早有點驚上線」

人稱「粉紅大佬」的司徒兆殷，向來都很Chill，事事舉重若輕，可是由去年受傷開始，7月的黃金海岸馬拉松、11月的全運會，兩度尋求突破均告失敗，連她也開始焦急了，直言「開始對自己有點質疑，今早有點驚上線。」

幸好跑下去感覺良好，去年渣馬跑出個人最佳成績2小時43分59秒，今年以2小時43分23秒再次PB，正職是飛機工程師的她，堅持工餘時間兼顧跑步和三鐵練習，「可能進步不明顯，但我是一直在進步，今日完全感受到」。

司徒兆殷去年傷患後曾陷自我懷疑。（葉志明攝）

受姚潔貞啟發而堅持 平常心出戰連續兩年渣馬PB

今天在大風環境下，對絕大部分跑手在成績上都有影響，「我仲PB到，是支強心針」，是給自己的很好鼓勵。去年兩度突破PB失敗時，Leanne曾有感自己相對其他現役前列女跑手，年紀較她們大很多，不禁懷疑：「去到這個年紀，是否還能夠突破？」

然而她轉念一想，「我們有『師姐』姚潔貞，真係跑到40歲仍好高水平，鼓勵我是仲可以的，失敗了仍想繼續試，沒有想過放棄。」今天渣馬抱着平常心出戰，整場賽事保持冷靜，跟隨賽前定下的配速來跑，結果再次成功PB，「原來真係仲可以突破到。」

下一個目標：東京馬拉松求突破 冀再戰亞運

亞運會今年9月上演，為博入亞運，35歲的司徒兆殷正考慮參加3月1日的東京馬拉松，進一步提升成績，「我呢個年紀已是最後一次機會，2014年仁川亞運代表三鐵，很想以第二個運動再去多次」，如果做到的話，「20多年的運動員生涯真是無憾了」。

距離東京馬只剩下個多月，她坦言「沒有魔術」，相對訓練，更重要的是爭取更多時間好好休息，並表示會與教練兼丈夫好好商量。Leanne同時強調，即使很想再去亞運，但不想給予自己太大壓力，情況一如去年的全運會時那樣，愈渴望得到反而弄巧成拙，因此會盡量維持平常心面對。

