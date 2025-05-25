跑步人誌．司徒兆殷2︱當飛機工程師背後有段古　為工作挑戰回港

司徒兆殷（Leanne）不止練習和比賽又勁又有型，她亦擁有一份在大家心目中相當有型的正職——飛機工程師。

她帶我們到每天練習的「私密路線」、飛機會在上空經過的東涌觀景山，娓娓道出從小跟飛機的一段不解之緣。

（跑步人誌．司徒兆殷系列之二）

攝影：廖雁雄



司徒兆殷（Leanne）帶我們到飛機會在上空經過的東涌觀景山，娓娓道出從小跟飛機的一段不解之緣。（廖雁雄攝）

自小喜歡飛機 大學選科不作他想

Leanne的運動生涯開始得早，14歲起已因為到海外參加三項鐵人比賽，而經常要坐飛機，她回想：「每次搭飛機出去，都感覺要好好表現自己；而每次搭飛機回來香港，爸爸媽媽都會在候機大堂迎接，所以由當時開始已經好鍾意飛機。」

就讀中四那年，舉家移民澳洲，在當地升學，她說：「大學選科想也不想就報讀飛機工程」。一來她的數理科成績本身就較好，二來自知「個人坐唔定」，「無可能經常在飛機上坐10多個小時，所以無想過做飛機師」。當時全班只有她和另外一位女同學，與約40個男生一起上課。

Leanne說，她在大學選科時想也不用想便報讀飛機工程。（廖雁雄攝）

曾受《衝上雲宵》影響以為要瞓機底

飛機工程師可細分為很多工種，她的崗位其實主要靠用腦多，專責飛機引擎部分，回說當年受訓，她竟說：「細個有受（電視劇）《衝上雲宵》影響，以為工程師要瞓飛機底，在澳洲讀書受訓當然都瞓過，日曬雨淋都幾辛苦，最記得好凍。」

引擎是全架飛機最關鍵的部分，她需要密切監察飛機狀況，一樣是解決問題，以前在舊公司的崗位以計數為主，想出如何維修的方案，例如引擎生銹要點做，或是繪畫3D設計圖，現在則主要負責跟航空公司溝通和向工程師交代。

司徒兆殷（Leanne）每天中午都會把握午飯時間練習，在機場古物公園留下不少汗水。（廖雁雄攝）

為工作機會從澳洲回港

她自言沒有「中年危機」，同時坦言已逐漸將重心放在工作上，而這亦是她半年前從澳洲返回香港的原因，「因為香港有個工作發展機會，之前在澳洲後勤辦公室工作，主要在後台計數分析，很少有機會對人。現在日常工作主要跟航空公司接洽，壓力大又有挑戰性，更適合我的性格。」

她很享受工作帶來的挑戰，希望試試自己能否攀得更高，將來有機會跟中國以至亞洲區內更多航空公司合作。她連日常運動訓練日程也為工作作出遷就，一日中、午、晚各練一課，最重一課放在早上，中午在工作地點附近的東涌觀景山來回跑6轉，晚上是最輕一課，「因為一個月大約有一至兩個星期需要全日24小時on-call（待命），放工一定要隨身帶電腦，一收到電話便要停下練習開工」，一切以事業為重。

Leanne目前在引擎生產商Rolls Royce工作。（IG@leanne_szeto）

東涌觀景山成練習後花園

全球有兩大飛機引擎生產商，一間是通用電氣（GE），一間是勞斯萊斯（Rolls Royce），GE主要為同屬美國的波音公司（Boeing）提供引擎，Rolls Royce則主力為同樣來自歐洲的空中巴士（Airbus）多個型號客機生產引擎。Leanne之前在波音的澳洲公司廠房工作，現在則為香港Rolls Royce一員，工作性質雖然跟機師截然不同，但一樣要熟讀每個引擎型號。

換言之從波音到Rolls Royce，她一直都要持續進修，回港半年內已熟讀香港相關航空公司用到的所有空中巴士引擎型號，「呢份工成日都要讀書，如果日後轉地點工作，就要再讀過」。

+ 3

每天要從港島到東涌上班看似不方便，Leanne卻善用「地利」，把握午飯時間到上班地點附近的機場古物公園練習體能，更找到風景幽美的東涌觀景山作為練習「私家路」，每天由小山丘最底開始跑，上山落山來回跑6轉，毋懼中午大太陽勤力鍛煉，單是這份決心和毅力，足以說明她為何能夠兼顧事業與運動。

（跑步人誌．司徒兆殷系列之二）