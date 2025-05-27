跑步人誌．司徒兆殷3︱最難忘比賽竟是這場 13歲跑贏眾高手贏架車

「粉紅大佬」司徒兆殷（Leanne）從三項鐵人到跑步，參加過的比賽不計其數，全職運動員年代曾戰亞運，當上飛機工程師後依然不斷參賽，今年甚至試過連續3星期出戰馬拉松的「三連馬」，問她哪場比賽最難忘，最初她也想不到，思索好一會兒，答案竟然是——2004年國金（IFC）跑樓梯。

難忘的原因，不止是擊敗本地一眾長跑好手奪冠，而是年僅13歲的她，贏得一架車。

（跑步人誌．司徒兆殷系列之三）

攝影：廖雁雄



司徒兆殷（Leanne）人稱「粉紅大佬」，在繁重工作中仍能在三項鐵人和跑步成績持續進步。（廖雁雄攝）

13歲參加國金跑樓梯 勝出獲贈七人車

她清楚記得那是2004年，「當時13歲，看電視廣告發現一個國金跑88層樓梯的比賽，跟爸媽說想試吓，於是報名參加。」

Leanne記得同屆參賽的不乏本地長跑界前輩好手，小妮子膽粗粗上陣，結果「跑贏晒所有大人」，她形容當時「完全唔知咩事」，最令她不知所措的，是奪冠後「贏咗架車」，「以前比賽啲獎品無咁勁，我心諗：『乜跑步原來可以贏咗架車？』」

Leanne與爸媽合照。（IG@leanne_szeto）

大禮轉贈父親 再有搞笑後續

那時她年紀太小，贏得那部7人家庭車轉贈父親，數年後他們舉家移民澳洲，爸爸捨不得這份禮物，「爸爸說那是女兒首次送給他的車，一定要運埋去澳洲。其實只是部很普通的7人車，已經不值什麼錢，大概只僅2萬元，運費卻要10多萬。」

Leanne爸爸父愛情濃，故事到這裏尚有搞笑後續，「18歲那年，我跟爸爸說：『之前我送了架車給你，所以我生日你要送返架車畀我』」，爸爸當然大方回禮，買了架小車讓Leanne返學放學代步。Leanne爸媽長居澳洲，因此半年前Leanne回港工作，只有丈夫Zero陪她回來（她與Zero的故事詳見另文）。

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跑步人誌．司徒兆殷系列之三

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跑步人誌．司徒兆殷3︱最難忘比賽竟是這場 13歲跑嬴眾高手贏架車

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