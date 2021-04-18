【鄺嘉仕．跑遊老香港】從九龍關看茘枝角　紅磚古蹟也是隔離酒店

撰文： 鄺嘉仕 最後更新日期： 2021-04-18 09:00

上星期，馬灣公園第二期發展落實，發現發展區界線九龍關地界石。香港在19世紀設置「洋人海關」（洋關） 的往事，突然再成為話題。 現時能夠見證「九龍關」的文物，有「九龍關」及「九龍關借地七英尺」的兩塊石碑重置在原九龍關廠遺址，現時救世軍馬灣營面前，以及剛在馬灣田寮村山坡再被發現的「九龍關」地界石。最後一塊就是饒宗頤文化館中區的「九龍關地界」石，見證這是過往「深水埗關廠」的位置。 饒宗頤文化館位於茘枝角公園，內部以及圍繞附近的建築，滿載古今多少事。一些載於風俗誌，不少上過報紙，有一處，上埋電視。 文、圖：鄺嘉仕＠我們走過的香港大地

馬灣田寮村山坡新近再被發現的「九龍關」地界石

馬灣刻有「九龍關」及「九龍關借地七英尺」的兩塊石碑。

茘枝角原名意想不到 「遊樂場」變九龍關

九龍關由洋人管理，為清代粵海關屬下的一個關廠。洋關最初在19世紀中在上海成立，因為洋人使用了現代化的管理，保持廉潔，收取稅釐的效率更高，吸引了各通商口岸相繼成立洋關，招攬洋人管理。

九龍關於1887年設立，主要用作徵收鴉片稅金和釐金（大概是現時的商品稅及關稅），試圖打擊附近鴉片走私。深水埗關廠是九龍關的一個分廠，建築在一個岬角上，土名「孻仔腳」，因該處海灘常有小孩嬉戲後留下的腳印，後才轉音為「荔枝角」。右面是原荔灣 （即現荔枝角公園），左面是現時青山道以南的一片汪洋。清朝政府設分廠在此，能夠270度監察海上活動。1898年，英國租借了新界，深水埗關廠因失去作用，很快關閉了。

饒館中區的九龍關地界石

主權移交稅關失效 草棚變身「隔離酒店」

華工屯舍運作時間只有兩年。在 1904年，南非德蘭士瓦（Transvaal）在香港招攬華工往金礦工作。太古洋行向政府申請租地，建造一所可容納近萬人的屯舍，多數以草棚搭建而成，十分簡陋。至1906年底，華工因在當地生活艱苦多加反抗，及後當地治安惡化，南非終止招工。華工屯舍結束，草棚不久卻「升呢」，變身「隔離酒店」。

1908年，政府應付天花爆發，購入屯舍改為荔枝角檢疫站。因爲在洋關及「豬仔館」年代已建有渡口，方便遠來船隻停泊。平整的居住空間，亦方便外來人士居住檢疫。政府將舊日用作扣押華工之草棚，修葺成英式紅磚矮建築群，隔離最多1600人。舊日稅廠建築改作警衛室，及加設大石砌疊的圍牆。現時饒宗頤文化館下區的警衛室、原正門一帶圍牆，及上區和中區，原為英式紅磚兩層高的建築群，已經有過百年歷史。

饒館下區的古更亭及圍牆，守護過百年。

收完洋人收犯人 搞完治安搞健康

1920年代初，港島域多利監獄爆滿，「隔離酒店」又有新任務。政府於1921年開始修葺已停用的荔枝角檢疫站，改建成低設防的荔枝角監獄，成為港島區以外首座永久監獄。直至1937年，男囚犯遷新落成的赤柱監獄，女囚犯則集中囚禁於荔枝角收押所。1938年，原先收押男囚犯的地方，改建為荔枝角（霍亂）醫院及荔枝角（臨時）醫院，亦即饒宗頤文化館原址。

饒館下區外，在青山道旁的荔枝角醫院招牌仍在，顏色與字體充滿味道。

荔枝角醫院 四十年抗疫最前線

1938年，華南地區及本港的傳染病肆虐，加上早一年中日開戰，大量難民湧入香港，患者激增。政府立即將原監獄改建成傳染病醫院兼療養院，專門治療痲瘋等傳染病。傳染病醫院位於饒宗頤文化館的上區，療養院則於的中區及下區。荔枝角醫院的招牌，現時仍掛在下區，昔日正門對出青山公路的護土牆上。

下區改建成保育館，介紹九龍關至今的故事。

醫院變宿舍 見證政策轉變

荔枝角醫院服務至1975年，交由新建的瑪嘉烈醫院接棒。此時，屯門青山醫院床位不足，將部分病人送到荔枝角醫院，作為精神病患者長期護理之用。 2000 年醫院管理局提倡精神科逐步社區化，因而設立荔康居（長期護理院），供已康復或病况穩定的精神病友暫住，接受簡單護理服務，準備離院或進入社會福利署。荔康居在2004年結束，招牌現時仍安放在下區。

饒館下區外的荔康居招牌仍在

百年老店解甲 遇上國學大師

防衛、收稅、護理，成立稅關起，歷百年演變，終可鬆一鬆。

下區藝術館在活化前是P座

饒宗頤文化館現址，是第一期「活化歷史建築伙伴計劃」中面積最大項目。「荔康居」在 2004 年關閉後短暫借予不同政府部門使用，至 2009 年以「香港文化傳承」為主題，經過3年保育及活化，改建「饒宗頤文化館」並獲評為三級歷史建築，對外開放。

下區藝術館在活化後，讓公眾陶冶性情

活化前的饒館（按圖放大）

總結這片土地的歷程，一個岬角土地及建築物的用途不斷轉變，角色不停轉換，一個共通點顯而易見。這裏不停回應時代需要，靈活多變，生生不息。

2014年6月16日 ，饒宗頤文化館開幕典禮上，饒宗頤教授及眾主要來賓合照.

活化之後，饒館煥然一新（按圖放大）

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彩蛋

跑着遊覽饒宗頤文化館，可從荔枝角公園體育館出發，其間萬勿錯過「嶺南之風」。2000年開放的「嶺南之風」貫徹傳統嶺南風格，從中央月池作中心，透過院落迴廊連繫10個景區，三雕（石雕、木雕、磚雕），三塑（泥塑、灰塑、陶塑） 在園內四處可見，這裏有一段網上熱話。TVB近年最高收視劇集之一《宮心計》在此取景，結果被網民「cap圖hunt」，皆因出現各式穿崩。雖然劇組盡人事，加加減減為現代設施遮遮掩掩，難逃網民寫輪眼。美孚新邨、垃圾桶、燈柱和巨型吊臂機等，基本上每集都會出現。

電視熱話場景—嶺南之風（按圖放大）

最後，建議大家由下區穿過中區參觀完上區，原路回下區的出口，在橫過青山公路後由舊樓梯先落長沙灣道，轉右入美荔道，沿著山邊的位置，一路走回體育館。透過山形，感受這個獨特的岬角，為饒宗頤文化館及其前身各項建築，所帶來的獨特意思。

《跑遊老香港》 - 變變變茘枝角

路線：茘枝角公園體育館＞嶺南之風＞寶輪道九巴總部大樓＞荔枝角道行人天橋＞饒宗頤文化館

長度：約3.5公里 難度：1.5（1-5，5為最高） 貯物及洗澡地點：荔枝角公園體育館 補給地點：荔枝角公園、饒宗頤文化館 前往方法： a. 鐵路：港鐵荃灣線美孚站下車D出口往體育館方向行約3分鐘 b. 巴士：前往美孚巴士總站、美孚新邨等的巴士，往荔枝角公園方向行約 5分鐘

小貼士：

1. 荔枝角公園體育館現為社區疫苗接種中心，在疫情期間洗澡寄物，可到荔枝角公園運動場辦事處（網球場側）或草地球場側更衣室

2. 荔枝角公園緩跑徑相對較窄，跑步時請小心

3. 請放慢腳步，享受饒宗頣文化館的環境及建築

4. 饒宗頣文化館的室內地方，除個別展覽特許外，禁止拍照

5. 九龍關地界石位處非對外開放位置，請不要自行前往

7. 大家除了可透過階梯來回下中上三區，饒宗頣文化館在4月份亦舉行階梯命名比賽，大家有興趣可以參加。

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FB專頁：我們走過的香港大地匆匆而過，錯過舊日的足跡。港九新界，樓閣或街角，都有不平凡的歷史故事。來，一起跑，一起尋找

作者鄺嘉仕

【Admin老大眼中「即興山友」的10個特徵（按圖放大）】

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濕疹人士適宜行山跑步，但要注意以下事項（按圖）：

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