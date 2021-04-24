行山鞋｜剛柔並重輕巧健行　KEEN Tempo Flex WP攻略盲點仍需努力

撰文： 楚戶三 最後更新日期： 2021-04-24 08:05

月初完成了「逆走100虛擬越野跑」的51公里半程賽，順道為TOPO MTN Racer作了一次極限實測。個人能力有限，人命僅剩半條，休息了足足一星期後，月中才回復日常的夜跑和越野生活。作為一個熱愛山系的凡夫俗子，不久之前才來了一場「攞命之旅」，身心依然有點疲累，當下登山的目標，還是安安樂樂、輕輕鬆鬆，享受山野健行。我暫時收起追求輕巧、速度的越野跑鞋，搬出鞋櫃內的登山鞋。 但是炎夏將至，高筒的登山鞋雖然保護性強，但大多重而欠靈活，越野跑鞋則相反。兩者多少都影響了人在山野間輕鬆放空的漫活節奏，徒添心理上的負擔。 這次我決定取出了配上全新KEEN.BELOW FLEX技術的低筒山鞋Tempo Flex WP，用最放鬆的心情，體驗這款山系鞋履。它既有登山鞋的保護功能，亦有越野跑鞋輕便靈活。 文、圖：楚戶三

測試鞋款：KEEN Tempo Flex WP（按圖放大）

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

測試路線：依然是我作為港島東太古居民最熟悉、閉上眼都走得完的「後花園」。長度約7公里，直接從鰂魚涌鬧市出發，經柏架山道直上大風坳，先試在鋪設良好的水泥路上坡。登上畢拿山的「天梯」石級後，一路上從衛奕信徑到小馬山，再回金督馳馬徑，上、下坡都以手作步道和砂泥路為主。最後折回柏架山道落山，測試水泥路下坡作結。基本測試到鞋子在香港常見、保養良好山徑上的表現。

【鰂魚涌行山路線】行港島柏架山睇奇石 上將軍石多沙石路要留神

港島行山路線｜連走渣甸山畢拿山柏架山 尋找大風坳的一段往事

KEEN Tempo Flex WP

鞋款簡介

今時今日，山系運動愈見普及，不少山野愛好者喜以越野跑鞋取代傳統的高筒登山鞋，取其輕巧靈活的特性，用途多多。可以隨狀態、心情或目的，時而跑步、時而健行。一定程度上，這與香港的主流山徑大至修葺良好有關，一般普羅大眾的Day Trip都不需面對特別險峻的環境。兩種針對環節截然不同的鞋履交替使用，亦無不可。

今回測試經歷的地表（按圖放大）

本地的山野環境，有時旅程以靈活與輕巧，未必需要用到高筒登山鞋級數的保護與支撐性能。不過，長時間走動，體力下降時面對複雜地形，還是要一點保護。就如我在「逆走100虛擬跑」時穿MTN Racer越野跑鞋，感覺「無拘無束」，輕巧舒適高緩震，但到後來，便有腳掌有觸碰石塊等異物的風險。這情況下，像KEEN Tempo Flex WP這類山系健行鞋，就是針對中庸定位。

鞋身頂部位置的KEEN.BELLOWS FLEX部件，是今回Tempo Flex WP的最大賣點。

提到美國山系品牌KEEN，大多數人應首先想起戶外休閒涼鞋UNEEK，或者被日本山界追捧的Jasper等，印象離不開休閒戶外生活的時尚定位。坊間針對上山「硬砌」的品牌和款式，多如恆河沙數，KEEN在這方面可算無特別優勢。其實，這個品牌近年一直花功夫在技術研發上，增加應用在不同層面與程度的鞋款。今回實測的Tempo Flex WP，就是在休閒行山以外，略略在性能上「推高一格」的產物。

鞋身採用抗撕裂的物料製作。

相對於十分平常的EVA中底，以及自家開發的KEEN All-Terrain橡膠外底等等，鞋子最特別的地方，首要肯定是那鞋身頂部位置的KEEN.BELLOWS FLEX部件。簡單來說，就是步伐移動時，鞋身經常反覆摺疊的位置，改配一塊波浪型塑膠片。據品牌稱，部件可以屈曲100萬次都不變形，大大增加鞋子前屈時的流暢度和耐久度，同時又不用為了遷就鞋子的流暢度，而刻意調整物料的剛硬度，因而減低保護性能。這是KEEN在登山鞋設計上一種特有的新方案，品牌數據指這種便利腳掌屈曲的設計，分散步伐間產生的壓力，可減少60%的所需能量，而且令鞋子更加耐用。

外側亦有加強保護性的部件。

除此之外，鞋身採用了抗撕裂材質，配上KEEN.DRY防水膜，有效阻隔水份和污垢，卻又能夠保持透氣度。低筒設計，又如一般登山鞋般包裹充足，鞋頭採用高耐磨橡膠，保護性能良好。同時，因為減少鞋筒為腳跟的支撐，而令步伐更加靈活。如果上山單純為了健行，而非越野跑訓練，這種配置，理論上比穿越野跑鞋「行山」，優點更多。

細看KEEN Tempo Flex WP 各部分設計（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

試後感

KEEN Tempo Flex WP

一般香港山徑的地表環境下，其抓地性能在天氣好時出行還是值得信任。

利申，家中一直不乏KEEN的出品，但主要都是幾個配色或版本的UNEEK，穿來作日常Urban Outdoor的休閒穿搭之用。此外，幾年間亦穿過Explore UNEEK和Explore Waterproof Boot登山，總括而言，大概都可以「有進步空間」作結。來到今次Tempo Flex WP，卻有突破感覺，「KEEN好像終找到了製作登山鞋的品牌特色方案了」。

腳掌對地表的腳感充足。

誠然，如果著眼點放在所謂鞋子的「靈魂」——中底，EVA物料在今時今日早已並非優勢，而是「客觀陳述」而已。因為早已有極多不同類型運動鞋，使用這種常見物料，並無特別出眾之處。但是，由於Tempo Flex WP並非越野跑鞋，而是一款純粹的登山健行鞋，對於緩衝的要求相對較低，用於日常的手作步道以至水泥路上，還是游刃有餘。

對講求落腳觸感的山鞋來說十分重要。

鞋款以EVA製作的中底，並非當今的厚底配置，步履很實在，腳掌對地表的腳感充足，這對講求落腳觸感的山鞋來說，十分重要。起碼我從鰂魚涌鬧市出發，經過柏架山道的水泥路上坡、畢拿山的「天梯」石級、以至衛奕信徑的手作步道和砂泥路。以休閒為目的而健行，全程都並無不妥。而鞋子其他部件的配套，整體來說有驚喜。

不像一般登山鞋，KEEN Tempo Flex WP讓腳掌的自然律動保持靈活。

Tempo Flex WP主要著墨的地方並非中底，而是在鞋身結構上，前段提過鞋身頂部位置的KEEN.BELLOWS FLEX部件，的確令人耳目一新。平常的登山鞋，很多時為了增加保護性而增加鞋身物料的強度，卻犧牲腳掌自然律動的靈活性，變得硬繃繃。略為調整一下物料的剛硬度，包裹保護的位置便出現了盲點。

穿上KEEN Tempo Flex WP的第一個印象，就是它的包裹感充足，結構強韌可提供出色的保護性能。

輕輕加上了一塊KEEN.BELLOWS FLEX部件，明顯地感覺到非常全面的包裹感，同時步伐依然靈活，感覺有點不可思議，是一種非常新穎的登山鞋體驗。雖然，實在難以告訴大家耐久度能否「摺疊100萬次都無穿無爛」，但我認為這種穿上後非常安心，又十分靈敏的獨特著用感，值得一般主要輕鬆健行的山系愛好者一試。

整體來說，它的保護性能實在一流。

除了鞋頭、外側與腳跟的加固部件，整對Tempo Flex WP的鞋身主要都由抗撕裂物料製作，強韌度十足。面對「日常級」的山徑，基本上已能隔絕多數外物的碰撞和磨擦。更值得一提是，全鞋身都塗上了KEEN.DRY防水膜處理。當我在路上踏上泥濘或水溝的時候，水份都能隔絕。多走一會，水份被陽光蒸發過後，泥濘脫落。但同時這種防水膜的特性，就是防水之餘，亦能保持透氣，有時當風勢較大的時候，細心留意下，甚至會感覺到有細微的氣流從鞋側流入鞋體內層，這種清新通爽的腳感，對又熱又濕的香港夏日來說，表現非常理想。白天走過7公里後，腳掌依然未見又熱又漲的焗感，就是最好的證明。

當腳跟著地或許轉向時，壓力推向後中底，鞋領亦會隨著壓力的改變而變型，變得離腳。

當然吧，鞋子也有欠佳的環節，例如登上柏架山道的水泥路時，經過一小段被山水弄濕的地表。當我踏上去，已經做足心理準備，提防滑倒，鞋還是立即打滑。雖然不至跌倒，卻證明KEEN未能完全靠自家物料，解決濕地抓地力不足，故此不要預期KEEN All-Terrain可以提供Vibram Megagrip級數的性能。鞋體結構上，它刻意提高前後鞋領，令Tempo Flex WP保持一定程度上的腳跟支撐，卻由於開口偏大，僅能夠在下坡時較明顯地感覺到前領對腳跟的支撐，後領方面卻不太貼腳。而且當腳跟著地或許轉向時，壓力推向後中底，鞋領亦會隨著壓力的改變而變型，變得離腳，結構上明顯不夠穩定，都是這款鞋子的盲點。

獨在濕地大大扣分。

總結而言，Tempo Flex WP在鞋身的保護性能上的確取得非常不俗的評分，抓地和穩定上依然有改善空間，但是對於一般香港山徑行程而言，還是勝任有餘的，尤其是對山齡較淺，需要更多保護的初階行山者來說，它會是一個安全又舒適的選擇。

其他山鞋測試：

行山｜TOPO MTN Racer 2硬砌麥徑16小時 極惡考驗平反一個劣評

行山｜TOPO Ultraventure2換料製厚底 經典跑感竟像這熱門品牌

行山｜實測KEEN Explore登山鞋 體驗越野跑鞋難比擬的肌力支撐

行山｜用盡adidas TERREX Two Ultra回彈特性 開鞋充足方見能耐

登山鞋性能評分：（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

咖哩山向你推介行山裝備貼士，立即按圖：

+ 12 + 12 + 12

跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：