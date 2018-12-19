「龍珠超 體感藝術展」登陸香港：必玩體感龜波氣功、爆氣變超西

【龍珠超－體感藝術展】《龍珠》新劇場版電影《龍珠超－布洛尼》日前在日本上映，香港何時上畫就暫時是未知之數，但雖如此，各位龍珠 Fans 留在香港也可以得到過癮體驗，因為有機構近日就取得正版授權，在數碼港展開為期兩個月的「龍珠超－體感藝術展」，展上不單止有不同的 1：1 等身大角色模型，更加有好幾個以龍珠為主題的互動展區，絕對是龍珠 Fans 今個聖誕假期的必遊景點之一！

「龍珠超－體感藝術展」共分三大展區，分別為 Immersive Vibes 體感互動遊戲展區、Immersive Kids 親子遊樂展區、以及 Immersive Arts 《龍珠》珍藏／美術展區，以下就為大家介紹幾個必玩、必打卡的位置！

爆氣變超級撒亞人 － 氣之修煉

Immersive Vibes 互動遊戲區有幾個活動可以選擇，對龍珠 Fans 而言，必須要試的就是「氣之試煉」！在這裡，各位要擺出龍珠中常見的「儲氣」姿勢，同時大叫，系統會因應音量再變化成不同階段的顏色、像悟空的不同變身。

完成後記住掃描 QR Code、儲存變身相片

體感變身出波 － 龜波氣功

龜波氣功的遊玩區就位於地下二層正中之處，相當醒目，共有菲利以及布洛尼兩個敵人可以選擇，但基本玩法一樣，站好位置後會有語音提示你「變身」以及伸出雙手「儲氣」，之後聽到經典的「Ka-me-ha-me-ha」語音後將手推出，就可以發射龜波氣功。

其實用了 Microsoft Kinect 的技術以偵測行動

親子展區放電 － 神奇膠囊、龜波池

《龍珠》已經算是上一代的動漫文化，不少 Fans 都已成父母一輩，相信會帶著子女來「龍珠超－體感藝術展」，位於樓之處就有一個親子展區，有波波池遊玩之外，又有神奇膠囊的互動遊戲，最適合供孩童「放電」之用。

1：1 等身大龍珠角色模型

講到拍照，當然就不得不提展覽場中多個 1：1 比例的龍珠角色的模型，最重要的當然是龍珠超劇場版造型的悟空、比達以及布洛尼！

+ 2

悟空與布洛尼的模型設計重現雙方對恃場面，迫力十足！！

比達…真的很「高」呢

收集七粒龍珠召喚神龍！！

今次「龍珠超－體感藝術展」其實花了不少心思在互動之上，除了上面提及的互動展品之外，在場中更真的有七粒散落在不同地方，只要登入官方遊戲網站，將七粒龍珠下的 QR Code 都掃描，就可以向神龍許願啦！

集齊七個 QR Code 之後，來到入口處有幾部 iPad 擺放，掃描後就可以進行許願！

Pop-Up Store 精品

逛完展覽，當然可以再買點紀念品回家，在展場一隅有 Pop-Up Store，除了有現在市售的模型玩具之外，亦有今次展覽限定的 T-Shirt、帽、以及立體 LED 燈，設計都算相當有誠意，值得考慮。

「龍珠超－體感藝術展」展覽日期及資料

展覽日期：

12 月 20 日～1 月 31 日

展覽時間：

2018 年 12 月 20-31 日 11:00 – 22:00

2019 年 1 月逢星期五及六 11:00 – 22:00

2019年 1 月其他日子 11:00 − 21:00

展覽地點：

香港數碼港道100號數碼港商場

門票價格：

成人(13歲或以上)：HK$190

小童(12歲或以下)：HK$95

親子套票（1成人+ 1 小童）：HK$285

家庭套票（2成人+ 1 小童）：HK$475