SEGA留下神秘之羊訊息　暗示Catherine Full Body將登陸Steam？

稍早時份SEGA開發部們在Steam上留下一則神秘訊息，畫面上只有一隻羊，而且容貌十分招積，古怪異常，引起不少機迷推測背後含意。

1月3日，SEGA開發部（SEGA DEV）在Steam的Bayonetta（魔天驚兵錄）頁面中發布了一則神秘訊息，標題為「Baa」，內容則只有一張羊在吐舌頭的照片。

SEGA這張「招積的羊」到底是想表示什麼？

最多人推測這是SEGA發行、ATLUS開發的劇情Puzzle-solving遊戲《Catherine》將登陸Steam的預告，原因很簡單，羊可說是《Catherine》的icon，官方各種公布影片常以穿上山羊布偶裝的人作主持；而遊戲主角Vincent在夢中爬塔時，頭上也會長出一對羊角。

另一方面SEGA以圖片作移植預告也不是沒有前科；2017年時SEGA為Bayonetta釋出一個檔案體積極小的更新，解密後人們發現更新內客是一張來自《VANQUISH》（征服，白金工作室開發的動作射擊遊戲）的遊戲圖片，最後遊戲也真的移植到Steam上了。

就是這張圖片

《Catherine: Full Body》將於今年2月14日登陸PS4及PSV，如果真的會移植到Steam，相信很快便會有進一步消息了。