SEGA留下神秘之羊訊息　暗示Catherine Full Body將登陸Steam？

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

稍早時份SEGA開發部們在Steam上留下一則神秘訊息，畫面上只有一隻羊，而且容貌十分招積，古怪異常，引起不少機迷推測背後含意。

1月3日，SEGA開發部（SEGA DEV）在Steam的Bayonetta（魔天驚兵錄）頁面中發布了一則神秘訊息，標題為「Baa」，內容則只有一張羊在吐舌頭的照片。

SEGA這張「招積的羊」到底是想表示什麼？

最多人推測這是SEGA發行、ATLUS開發的劇情Puzzle-solving遊戲《Catherine》將登陸Steam的預告，原因很簡單，羊可說是《Catherine》的icon，官方各種公布影片常以穿上山羊布偶裝的人作主持；而遊戲主角Vincent在夢中爬塔時，頭上也會長出一對羊角。

另一方面SEGA以圖片作移植預告也不是沒有前科；2017年時SEGA為Bayonetta釋出一個檔案體積極小的更新，解密後人們發現更新內客是一張來自《VANQUISH》（征服，白金工作室開發的動作射擊遊戲）的遊戲圖片，最後遊戲也真的移植到Steam上了。

就是這張圖片

《Catherine: Full Body》將於今年2月14日登陸PS4及PSV，如果真的會移植到Steam，相信很快便會有進一步消息了。

異色動作《嘉芙蓮 Catherine Full-Body》系列正式移植PS4
聲優迷福音！Catherine Fullbody追加完美聲音DLC&遊戲推出日確定
Catherine:Full Body 四角戀回歸 電競玩家高呼萬歲
宮崎駿神作《風之谷》　秘聞久石讓「奄尖」連條蟲都要搵人配音？
PlayStation公開30款作品參加台北電玩展2019　新推PS Plus錦標賽
女神異聞錄 X 魔物獵人 二次創作？Johanna化身恐暴龍
《爐石戰記》前開發總監領軍新團隊　宣佈新作將改編自 Marvel
【繪真．妙筆千山】故宮博物院出手遊？佛系解謎　打機當睇山水畫
東京動畫獎2019：工作細胞、POP TEAM EPIC齊上榜　冠軍誰屬？
高達戰蟹竟可「Cosplay」迪士尼角色？網民大讚變態、神級思維！
KERORO 軍曹20週年 ケロロ Robot UC 向 獨角獸高達 致敬！
《東京SOS》機械哥斯拉3式機龍〈改〉　史上最霸氣模型有幾正？
《龍之谷》開發者全新RPG《Hundred Soul》手遊1月17日雙平台推出
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。