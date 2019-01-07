外國評分網站Metacritic公開2018年報 Xbox無獨佔遊戲高過75分

遊戲動漫
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外國遊戲評分網站Metacritic剛公開了2018年報，其中一個有趣又有點令人難過的數字是，原來Xbox One在2018年間沒有一個「真獨佔」遊戲能取得75分（100分滿分）以上。

網上評分網站和媒體數量甚多，而其中「Metacritic」是一個參考性比較高的網站之一，除了因為使用者數夠多之外，最重要原是網如其名，大多數用家均以「Critic」批判角度來看待遊戲；一般官方發布或者新聞網站大都優先提遊戲優點，因此若結合Metacritic的批判角度評價，便能以較全面的角度了解遊戲質素。

而Metacritic不久前公布了2018年最佳遊戲評價年報，得分高分當然就是《Red Dead Redemption 2》碧血狂殺2、《Celeste》蔚藍等獲全球一致好評的超水準作品，但來到Xbox One總結時，Metacritic的總結非常殘忍地指出Xbox One今年沒有一個真獨佔遊戲能獲得正面（75分以上）評價。

若然不限於真獨佔而包括主機獨佔（只能在一部家用主機和其他平台如PC、手機等）的話，Xbox One則然後有獲得92分的《Forza Horizon 4》；但也就只有那麼一隻，和PS4、Switch等有多款遊戲獲90分以上相比相去甚遠。

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Forza Horizon 4確實是不可多得的好遊戲，但2018年的PS4和Switch實在強勢，單靠一隻Forza難免顯得獨力難支。

當然微軟也不是傻子，微軟也知道自己的第一廠及獨佔遊戲實力不足，於是在近年四出收購工作室，早前便收購了可能是地表最強的RPG遊戲工作室「黑曜石娛樂」（Obsidian Entertainment）；同時Microsoft Studios也相當積極地在支援獨立遊戲開發。且看接下來一兩年微軟和Xbox還會有什麼招數來應付強勢的PS4和Switch了。

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The Outer Worlds，筆者個人非常期待，不過這款也不是Xbox One獨佔，另有PS4和Steam版。

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