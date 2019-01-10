富野由悠季展6月福岡開騷　看機戰動畫泰斗從阿童木走到高達之後

遊戲動漫
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談起日本動畫巨匠富野由悠季，常人總會即刻稱呼他為「高達之父」。富野執導之《傳說巨神伊迪安》、《無敵鋼人泰坦3》、《機動神腦》、《聖戰士登霸》、《麟光之翼》也是重要的日本機械人動畫作品，它們都反映了富野創作生涯在《高達》以外之多面。6月於福崗率先開Show的《富野由悠季的世界》（富野由悠季の世界）展覽，由任職於蟲工作室到執導《高達》，回顧富野55年來活躍於日本動畫業界的軌跡。

有代表作《機動戰士高達》系列、《傳說巨神伊迪安》（1980, 伝説巨神イデオン）、《無敵鋼人泰坦3》（1978, 無敵鋼人ダイターン3）等機戰動畫聞名的日本動畫泰斗富野由悠季將於6月22日福岡市美術館舉辦個展《富野由悠季的世界》（富野由悠季の世界），更計劃今明兩年內巡迴日本全國展出6場。

《富野由悠季的世界》日本巡展時間表

《富野由悠季的世界》將從富野入行於編劇、演出的《小飛俠阿童木》、成名代表作《機動戰士高達》一直到2014年的《高達 Reconguista in G》（又名高達G之復國運動），回顧55年來富野由悠季創造出來的眾多世界。

1. 福岡市美術館　展期：2019年6月22日（土）至9月1日（日）

2. 兵庫縣立美術館　展期：2019年10月12日（土）至12月22日（日）

3. 島根縣立石見美術館　展期：2020年1月10日（金）至3月23日（月）

4. 青森縣立美術館　展期：2020年4月至6月

5. 富山會場　展期：2020年7月至9月

6. 靜岡縣立美術館　展期：2020年9月至11月

從阿童木入行．因高達而大紅

1941出生、於日本大學主修電影的富野由悠季（本名富野喜幸）在1964年加入手塚治虫創立的動畫工作室蟲製作公司，參與過《小飛俠阿童木》，電視動畫劇本、分鏡和執導，也經手了《藍寶石王子》（リボンの騎士）以及數部外包作品。因對體制不滿而離開蟲製作後，富野輾轉試過任職廣告製作和大學講師，還是發現自己鍾情製作動畫，於是重操故業，大量接分鏡散Job。他本人在自傳中稱這段期間為「流浪的分鏡師時期」。

《海王子》（1972, 海のトリトン）動畫原聲。（Amazon）

由於富野手畫出名快而準，60年代後期到70年代的主要動畫幾乎都有他份，為他贏來「妄想『切千本分鏡』（コンテ千本切り）的富野」之稱號。富野首部正式以監督之名推出的作品為1972年的《海王子》（海のトリトン）。1975年執導兼任分鏡兩季的《勇者雷登》（勇者ライディーン），還有為日本SUNRISE製作的《無敵超人珍寶3》（1977, 無敵超人ザンボット3）及隔年的《無敵鋼人泰坦3》（1978, 無敵鋼人ダイターン3），都是富野最初的一些機械人動畫作品，他的監督之名逐漸在業界受到評價。1979年《機動戰士高達》在普遍不看好，首播收視不景，最後全靠觀眾口碑支持起死點生，隨着模型熱賣和電影化，富野一躍成為動畫界最著名的導演之一。

《無敵超人珍寶3》（1977, 無敵超人ザンボット3）表面是套很傳統的巨大機械人動畫，富野卻在後段加入「人肉炸彈」劇情，連主角身邊的幼童也得死，「皆殺之富野」的雛型漸露。（Sunrise）

傳說富野對角色的狠心，自己也受不了，故此他拍了一部慘劇後，會接上一部喜劇，《無敵鋼人泰坦3》（1978, 無敵鋼人ダイターン3）正是一部爽快搞笑、大玩007元素的作品。（Sunrise）

不畫地自限 高達以外的名作

富野沒有因為《高達》的超級成功而放棄為機械人動畫開創更多可能。他在80年代除了做《高達》續作《Z高達》及《高達ZZ》外，在日本SUNRISE更推出了這些異色破格之作：主角群團滅的灰暗故事《傳說巨神伊迪安》（1980）、《戰鬥裝甲Xabungle》（1982）；還有開創昆蟲形機體、跟富野小說《麟光之翼》共享異世界Byston Well舞台的《聖戰士登霸》（聖戦士ダンバイン）

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富野復活三部曲 神之回歸

電影作品《馬沙之反擊》、《F91》以及電視動畫《高達V》的反應也不似預計，身心壓力巨大的富野，有好長一段時間黯然淡出電視動畫。往後幾年富野因精神官能症的緣故需要休養，呈半退休狀態。

直至1998年製作《機動神腦》（Brain Powered），他才得以藉此摸索重回電視動畫界的機會，此作跟99年的《高達》20週年紀念作《∀高達》和02年的《帝皇戰紀》合稱「富野復活三部曲」，風格都是年輕、正面、明亮、有活力和充滿希望，訊息健康正面，一洗富野個人低潮和世紀末悲觀社會氛圍的頹氣。2005年重拍《Z高達 A New Translation》，終sad end改為大團圓，2014年執導了《高達 Reconguista in G》的電視動畫。

除了監督動畫，富野由悠季也是非常多產的作詞家（斧谷稔名義、80首歌以上）和小說作家（20部、70本以上），屆時在《富野由悠季的世界》一展中，相信能再看多關於他的創作迭事吧。
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