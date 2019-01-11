【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】Switch快速上手10大心得技巧

【SUPER MARIO BROS. U DELUXE】《新 超級瑪利奧兄弟U 豪華版》Switch孖寶兄弟正式推出，此作能夠4打、關卡設計又有趣，更有高難度Luigi模式，在WiiU時評價已相當不錯。不過有WiiU的玩家又何其少，今次加碼移植至Switch終於令更多人玩到此作，以下就提供10個新手小貼士：

1.注意沒有自動存檔

Super Mario Bros.U Deluxe 是沒有自動存檔功能的，存檔的時機會是在攻略一個哨站、城堡，以及全清一個World關卡時進行。其次就是有個手動的「中斷」功能，可進行一次暫時性的儲存，會在下次讀取時消失。所以當要關掉遊戲或者Switch無電時，記得最起碼要先用「中斷」功能，避免失去進度。

兩大新角色特性

除了基本的Mario瑪利奧、Toad奇諾比奧及Luigi路易吉，今集DELUXE版追加了兩名難度較低的角色，分別是WiiU DLC才可用的Nabbit偷天兔，以及粉紅Toadette奇諾比珂。奇諾比珂有著取得超級王冠變身「奇諾比姬公主」的專用特性(王冠與桃公主有分別)。在此狀況下能二段跳，而且能使出桃公主式浮空。偷天兔就有著無視敵人攻擊的特性，但缺點是用偷天兔過關的話，關卡會有紫色「非正常過關」的印記。奇諾比珂及偷天兔都有著不容易打滑、游泳較靈活、秒數加100的特性，適合休閒玩家使用。

另外在選擇黃色奇諾比奧時，可以按緊L鍵來切換至藍色奇諾比奧。

3. 旋轉跳躍的特性

今集依舊有傳統的Spin Jump旋轉跳躍，它在不同場合都有一些作用，例如可撥開部份關卡的雲、可轉動背景的花掉出金幣、在轉動薄磚塊，在吃了花時亦可左右方同時出火球/冰球。而在飛鼠狀態時，使用旋轉跳躍會比一般跳躍更高，而且在空中使用能夠大幅提空。

空中重壓的小技巧

部份巨大化魔物就算用跳踏、火球射擊也不會有效果，此時用Super Mario 64的空中重壓就可解決，方法就是空中按下垂直壓下去。此外，空中重壓還可以按緊下鍵來做到連續效果，例如按緊來直接壓爆很多層的磚，或者按緊來連續打出金幣磚等。

無限飛的P橡子

當有關卡的高位很多又難上去，此時可出動「P橡子」P-Acorn道具。在使用後角色能夠在空中用旋轉跳躍，無限次數地使出空中提高。方便取得高位的星星金幣或者直接「飛」過關卡。要取得P橡子道具，最常見的方法是追捕並捉到隨機出現的偷天兔。

舉起大型物件或玩家

除了平時按緊跑自動拾起龜殼的「拿起」，遊戲中還有用雙手「舉起」大型物件的動作，就是在按緊跑的時候再按R鍵，成功時就會將之舉起，並在放開跑鍵時投出。舉起在很多場合也很好用，例如冰封骨系敵人後舉起投擲可令它們不能再復活，亦可以舉起朋友玩家投擲至高位地點。

多人遊玩的泡泡Carry

多人遊玩時如果死亡，角色便會變成泡泡追隨其他玩家，在泡泡未被玩家觸破前都是無敵狀態。而除了死亡其實我們可以手動變成泡泡，方法是同時按L+R鍵，立即進入無敵狀態。在面對一些難關時，不妨變成泡泡讓比較在行的朋友先過去，Carry過版。

悲劇的「Yoshi踏腳石」再現

「Mario以Yoshi作空中腳踏，自己跳上岸但Yoshi卻掉下谷底」(ヨッシーに乗り捨て)，是Super Mario及很多改造Mario的跳躍技巧，而且在今作同樣亦可使用。只需要在空中時按R鍵，Mario就可提空而留下Yoshi掉下去。可以配合Yoshi的按緊跳躍，在牠努力踩空氣至最高點時才用。

Baby Yoshi的威能

在遊戲中將會遇上３種Baby Yoshi，牠們的能力都非常強大，例如粉紅色的Balloon Baby Yoshi能多次大幅度的空中提升、Glowing Baby Yashi能大範圍退敵等。此外，Baby Yoshi亦可將絕大部份中小型物件，包括火球等直接吞下，只需要持著對住正前方就可自動吞，比原版要伸利還要方便。

高手向Luigi Mode

DELUXE 版有收錄Wiiu版時的DLC追加內容「New Super Luigi U」。不能使用Mario之餘，角色的跳躍力上升但打滑大幅增加。雖然與原版的World版圖同樣，但每關都重新設計、星星金幣不同、難度亦大幅提高，而且更限時100秒需要分秒必爭。覺得原版「太易玩了」的話，此模式相信可滿足到你。

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