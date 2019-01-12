【19年1月動畫新番】《狂賭之淵XX》顏藝放題、《約夢》霸權？

2019年冬番新動畫已陸續開播。今季續作不少，有《約會大作戰 III》、《超能路人100 II》、《狂賭之淵xx》和《動物朋友2》等。經典重拍則有《多羅羅》、《幻影死神》等。好作品是講不完的，也不是一時三刻追得完，因此宅民自44部新番中嚴選出以下此份名單，建議你最好優先追貼為妙。

《狂賭之淵XX》：有賭未為輸 蛇喰夢子繼續顏藝放題

2017年播放第一期的《狂賭之淵》，告訴我們兩個事實：1. 賭博的快感堪比高潮；2. 動畫非人等級的顏藝，切勿期望真人電影拍得返，勉強重現只會得尷尬癌。來到《狂賭之淵XX》，故事舞台仍是名校「私立百花王學園」。此學府表面上雲集貴族子弟，然而內裡學生的權力地位高低完全取決於賭博技術，勝者為王，敗者狗都不如。學園食物鏈最頂端是支配弱者人生、甚至對政界財經界都擁有影響力和強權的絕對者「學生會」。

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但某日，學生會會長桃喰綺羅莉突然宣佈解散學生會及再選。選舉一人一票進行，全校學生都獲得抵達學園頂點的平等上位機會。所謂「一仗功成萬骨枯」，這是唯恐天下不亂的綺羅莉一念之下而作出的決定。 蛇喰夢子和已建立友情的鈴井涼太、早乙女芽亞里同皇伊月、新勁敵「百喰一族」，當然還有綺羅莉本人，在總選中的戰鬥賭上各自信念和氣節，但求在弱肉強食的學園求存，登峰造極。（官網）

《五等分的新娘》：高材生幫五胞胎姐妹補習還父債 1月最強後宮番無誤

《五等分的新娘》（五等分の花嫁）是春場蔥（春場ねぎ）創作的少年／愛情漫畫，起初於《週刊少年Magazine》2017年第8號刊載短篇，後因讀者反應熱烈而正式連載。日媒調查了「2019 年冬季新番最期待的動畫」，改編作《五等分的新娘》位列第五，讀者們給這部作品投票的理由有很大一部分都是希望能夠看到女主角們可愛的樣子活躍於動畫中。

《五等份的新娘》（Gamebase）

某程度上故事是倒敘，觀眾一開始已知道男主角上杉風太郎未來會跟中野家5胞胎姐妹中的一人結婚這個結局，只不過是5胞胎中的邊位就成了本劇最大懸念謎底。上杉風太郎是出身基層家庭的高材生，因為父親欠下大筆債務，課餘時要兼職為豪門中野家5胞胎姐妹補習，賺錢還債。同一屋簷下，血氣方剛的青年家庭教師調教.... 呃不是... 指教5個有前有後美少女，真是聽見都令人開心又興奮，暇想聯翩。只是姐妹5人雖則打扮和性格不同，但同樣無心向學非常難搞，令一心想她們升班成功的風太郎頭都大埋，發展出連串笑料。觀眾無法得知最終結婚對象為何，為故事埋下有趣伏筆。

除了如此強勁的前設令到《五等分的新娘》成為1月最強後宮作外，豪華聲優陣容勁到爆燈都是一大吸引力，松岡禎丞為男主角配音；花澤香菜、竹達彩奈、伊藤美來、佐倉綾音和水瀨祈為5胞胎姐妹配音。（官網）

《路人超能100 II》：中學生異能再開 讀書兼救世

《一拳超人》第二季4月先播，不如先睇《路人超能100》（Mob Psycho 100，另譯《靈能百分百》）新一季先。改編自《一拳超人》網絡原版作者ONE另一部科幻／超級英雄少年漫畫，《路人超能100》首季在2016年播放時獲好評，主角影山茂夫表面上是個路人甲般不起眼的中學生，其實天賦強大超能力，算是「超能力版埼玉」。茂夫因為有感自己的力量危險，選擇將之壓抑，平凡過活。

《盾之勇者成名錄》：大學生墜進異世界 當不成勇者還遭人Metoo？

近年異世界穿越題材非常熱門，甚至泛濫。《記錄的地平線》、《Re:Zero》、《為美好的世界獻上祝福》、《異世界食堂》、《幼女戰記》和《關於我轉生變成史萊姆這檔事》等作品都幾受歡迎。異世界奇幻橋離過氣尚遠，不過就越來越難玩出新意。《盾之勇者成名錄》（盾の勇者の成り上がり）是アネコユサギ的奇幻冒險網絡小說，故事開展夠破格：勇者一到埗異世界，還未啟程冒險已捲入一單「Metoo」事件而犯眾憎。

主角大學二年級宅男岩谷尚文（CV：石川界人）在公共圖書館翻到一本《四聖武器書》而受召喚至另一異世界，被奉為「四聖勇者」中的「盾之勇者」，跟其餘三位劍、槍和弓之勇者領受對抗世界末日「浪潮」的使命。由於持盾，尚文被視為無甚用處的弱者，先天已遭針對同睇低一線，卻喜獲公主假扮的女冒險者選作夥伴。沒多久尚文竟遭對方背叛：偷了全部裝備防具外，還誣陷他為強姦犯。儘管沒有做過，岩谷尚文被Metoo到正一正了，還要在異世界。

尚文雖因勇者身份免受極刑之災，卻要面對比之前更大的歧視，又無法返回現實世界，可算跌落人生低谷。滿腹冤屈的他只好孤身上路、發奮自強，卻也變得憤世嫉俗，無法信任自己以外任何人。直至他遇上頭頂長着獸耳的亞人女奴拉芙塔莉雅（CV：瀨戶麻沙美）。（播放時間：星期三深夜／官網）

《約定的夢幻島》：少年Jump邪道勁作 孤兒仔智鬥惡大人 坐定1月霸權？

《約定的夢幻島》（Gamebase）

《約定的夢幻島》主角（左起）：諾曼﹑艾瑪﹑雷 「歡迎光臨夢幻樂園」，從2016年第35期的《週刊少年JUMP》開始連載的《約定的夢幻島》（約束のネバーランド）係由白井カイウ原作、出水ぽすか作畫。名字表面上像似帶有童話風格、滿懷希望的陽光作品；事實上卻是部美夢破碎的黑暗邪道漫畫，跟兩年前的《來自深淵》一樣用可愛畫風呃人，一反《週刊少年JUMP》之王道傳統。

集結懸疑、冒險、推理、科幻等豐富元素，《約夢》出人意表、跌宕起伏的劇情發展和角色間的高超心理戰，緊張刺激，大獲漫畫迷讚好稱頌，難怪勇奪2018年「這本漫畫真厲害！」男性篇第1名、「漫畫大賞」2017年第6名，2018年第11名、「下一部漫畫大賞」2017年第2名等獎項。單行本發行量截至第6卷累計達330萬冊、截至第8卷累計突破500萬冊；2018年11月25日，系列全球銷量累計突破870萬冊，去年5月動畫化消息一傳出，萬眾期待，看來1月霸權指日可待？

2045年，某個地方的孤兒院「Grace Field House」，有班每天圍繞着溫柔「媽媽」生活的孤兒。他們有美味的飯菜、潔白的制服、規律的作息，還有玩具和書本，友伴間如同家族，生活無憂。然而幸福的生活並非永恆，孤兒們到六歲就可能被領養，最大也只能在此生活到十二歲。在孤兒院生活的孩子對世界抱有憧憬、對「媽媽」充滿愛，直至某個孤兒離開的晚上，最年長的十一歲孩童諾曼（CV：內田真禮）和艾瑪（CV：諸星堇）發現該小孩離去時忘記帶走她最心愛的娃娃。當他們追至大門後，才發現那些隱藏在生活之中詭異的細節掩飾着的驚人真相，將他們的世界觀一百八十度扭轉。（播放時間：逢星期四深夜／官網）

《煙草》：《動物朋友》前監督全新TV動畫 末日廢墟姊妹求生記繼續「播毒」？

第一集開出，一對桃紅髮色的姊妹在世界末日後般荒蕪的廢墟都市中尋找可飲用的水源；性格方面，看來姐姐比較謹慎，妹妹則很散漫。兩女途中發現紅色霧氣，竟是異形機械怪蟲出沒的足跡。她們與可以遙控古怪樹根來保持聯絡的和服大姐姐，每日所做的事一邊在破爛的大廈之間尋找生存資源、一邊跟怪蟲戰鬥，突然一個來自現實世界的平凡青年誤闖，讓局面更加一頭霧水。

「少女」+「末日」的作品，記者想到前年的《少女終末旅行》。第一季《動物朋友》監督たつき（達紀）電視新作《煙草》（ケムリクサ）呈現一個充滿謎團、不明所以的世界觀，完全不予解釋，加上稍嫌稚拙傻氣的3D表情、還有言行極度天然呆的角色，細節卻處處有設計有驚喜，這種絕對是たつき的濃厚獨特風格。他又再一度將觀眾拋回《動物朋友》迷糊情境。這種像吃了迷幻藥之奇怪感覺就像榴槤，入不到局者覺得是屬於一般日常系的無厘頭，入到局就好Enjoy。

於2011年以たつき所屬的個人社團「irodori」的名義於網路上發表，這次則與《動物朋友》第一期的製作班底YAOYOROZU合作，以全新的姿態呈現觀眾眼前，但仍充滿強烈一股非主流的獨立動畫味。因為前年遭角川開除たつき一事而難以支持《動物朋友2》的朋友，除了有機會重新「吸毒」（改名《煙草》真是有意思...）外，不妨以高收視向たつき監督投下神聖一票。（官網）

《多羅羅》：手塚治虫經典漫畫2019再動漫化 斬鬼少年向魔神追討肉身48塊

《多羅羅》是手塚治虫的經典漫畫。在華文地區其名氣雖不及《小飛俠阿童木》、《孔雀王》同《怪醫秦博士》般家喻戶曉，但無疑具深度的名作。1969年首次動畫化；2004年出過PS2 Game；2007年拍攝真人電影，由妻夫木聰、柴咲幸同瑛太主演。《多羅羅》以降魔伏妖的少年冒險傳奇，說佛家因果業報之謁。室町時代武士醍醐景光夢想稱霸亂世，不惜跟48隻魔神做交易，以親生兒子百鬼丸的身體48個部份，交換權勢名利。畸嬰百鬼丸在沒有四肢、皮膚和眼珠等重要器官、如同一堆肉團的慘況之下，被父親狠心拋棄野外，卻奇蹟地生存下來。

在仁醫壽海悉心照料下，百鬼丸戴上義肢及假眼、假鼻和假臉成長，奇異體質令他容易惹鬼。及至少年，百鬼丸展開討伐妖怪及魔神以取回身體部位的旅程，在途上邂逅了女扮男裝的小偷多羅羅，二人就此組成冒險拍檔。

2019年新作電視動畫由MAPPA與手塚製作公司聯合製作。鈴木擴樹聲演百鬼丸、只有13歲的童星鈴木梨央聲演多羅羅、佐佐木睦飾演琵琶丸、旁白由麥人所負責。導演為古橋一浩、小林靖子任劇本統籌、角色企劃及角色設計分別為淺田弘幸和岩瀧智所負責。OP主題曲由amazarashi獻唱。（官網）

《魔法少女特殊戰明日香》：軍事系魔法少女以血戰對抗命運 「虐女王」虛淵玄都話慘情

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自從著名編劇家虛淵玄在2011年為世界帶來《魔法少女小圓》這套殘酷悲劇後，「魔法少女」這個本來充滿夢幻、愛、希望同美好的類型題材遭遇顛覆，變成了致鬱系的中堅。人人都說魔法少女是死十次都不夠（不論肉身抑或靈魂）的高危職業，打打殺殺、背叛出賣和黑化成了套路，去年便有一套恐怖驚慄的《魔法少女網站》。而今年１月播出，深見真原作，刻夜セイゴ作畫的《魔法少女特殊戰明日香》（魔法少女特殊戦あすか）相傳漫畫第一期出版便被虛淵玄評為「居然讓魔法少女們背負如此殘酷命運太過分了」。連老虛都呻慘情，嚴重程度可見一班。動畫首個PV請來女優明日花綺羅宣傳，相當出位。

《魔法少女特殊戰明日香》中，人類曾被具高度智慧的迷之生物「地冥界」侵略，現代兵器完全無效；但是憑着魔法少女們的不思議大能，擊退了魔軍，也解除滅亡危機。3年後，魔法少女各自回歸正常生活，卻再度捲入了人類的恐怖襲擊同內戰。曾經是人類救世主、一個人的火力比一支軍隊更強大的「傳說五人」——魔法戰特殊強化班M班的大鳥居明日香、隸屬日本陸上自衛隊研究本部的夢源胡桃、美軍聯合特種作戰司令部的米婭、俄羅斯特種部隊成員塔瑪拉和支援恐怖主義的最後一人，她們命運又遭擺佈，無可避免走上自相殘殺之宿命。講到底，政治同人性隨時黑過異次元魔物，所以2019年魔法少女繼續虐心。（官網）

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持香港愛護動物協會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10079