專訪Dead or Alive 6製作人新堀洋平 「放心，繼續有乳搖！」

由Team Ninja開發的性感格鬥遊戲《Dead or Alive 6》生死格鬥6即將上市，遊戲製作人兼總監新堀洋平專程來港宣傳及接受訪問，期間回答了幾個大家最想知道的問題。

新堀洋平製作人介紹了今集Dead or Alive有多個新系統和特色，首先是採用了全新的圖像引擎，肌膚和其他材質的表現更細緻，而且還能造出汗水、血跡和傷痕等細緻畫面。另外是格鬥系統方面亦加入了新元素，系列中首次加入「必殺量計表」（有得儲氣！），而儲到足夠氣後便可以使出新的「崩擊爆擊」或「崩擊反擊」。

另外為了照顧不擅長格鬥遊戲的玩家，加入了簡易連擊系統「致命突擊」，只要不停連按R1即可自動連擊；而格鬥遊戲高手也可以利用此系統作出更多不同操作。

今集加入了2個新角色，分別是美少女科學家「NiCO」和街頭混混「迪亞哥」，亦新增了多個場景。新角色登場下故事模式亦大幅強化，同時新增DOA QUEST以及DOA CENTRAL兩個模式，前者可以透過達成指定條件完成任務獲取金幣，然後金幣可於後者購買服裝及髮型等，當然自訂的造型可在戰鬥中使用。

同時也介紹了遊戲各個版本，包括普通版、Digital Deluxe版、收藏家版以及最強組合包，亦已公布台版價格，但港幣價格目前仍未有定案。而最豪華的最強組合包除了有齊各電子特典外，更有一張超大Size的床單以及3個3D滑鼠墊，說實在，看過實物後覺得3D滑鼠墊非常吸引！

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借今次新堀洋平製作人訪港的機會，宅民黨和新堀製作人進行了一次專訪，機會難得我們當然是直指問題核心，問出了所有玩家最關心的問題！

問：首先一定要問一個大家都很關心的問題，為什麼今集看起來露出度低了很多呢？

相信大家問這個問題的原因都是因為霞的新服裝吧，但不是這樣的，我們一樣有為女角們設計較性感的服裝，只是現在環境不同了，因為大人的原因以及各種各樣的理由，這種服裝的存在是必要的...至少對部份玩家來說這樣玩起來就不那麼害羞啦！但也不是說我們完全改變了路線，例如特典限定「女天狗」就是由初始服裝已十分性感了。 （雖然因為NDA關係遊戲畫面暫未能公開，但製作人在現場實機演示，女角們的確都分別有露出度較高的裝束，事業線、大腿等全部清析可見，紳士們絕對可以放心！）

問：除了露出度之外，從之前公開的影片所見，女角們好像不太會「乳搖」了，請問真的是製作上減少了乳搖度嗎？

當然不是啦！只是關於「乳搖」方面，我們希望在物理上做得更細緻和真實，例如比較大的角色搖動幅度會較大、比較小又角色沒有大動作時就不會那麼搖。而就算是較富滿的角色，如果穿上較厚或緊身衣服時，搖動幅度也會因應減少，畢竟如果穿著很厚的和服也「波濤洶湧」的話也會十分奇怪啊！所以可放心乳搖仍在，而是發展為更有真實感乳搖。 （這裡同樣有製作人實機示範，的確仍然有「Q彈」的乳搖，可以放心）

問：遊戲早前布延期，是否因為最近Sony在收緊遊戲性感度的政策影響呢？

來問這麼辛辣的問題啊...這方面和之前講的一樣有各種各樣的原因啦，有風評等各種考慮，總言之不是在SIE方面直接要求下才這麼做的。

問：DOA的性感元素固然是一大特色，但同時DOA作為格鬥遊戲一樣十分本格，一直以來DOA都是EVO等各個大型電競賽事的項目之一。近年電競風潮熱烈，官方有沒有想過在電競方面進一步發展，例如舉辦官方比賽等？

這個當然有想過，按下來在2月舉行的EVO Japan便會有活動舉行，但是目前還未有太多詳情可以公開（其實遊戲搭載有「電競模式」，只是暫時不知道和一般模式有何分別）。然而並非所有遊戲玩家都是電競選手或者以電競意識來進行遊戲；如果將遊戲設得太過電競向，可能就會有很多玩家無法享受遊戲樂趣。DOA一直都是一個強調趣味的遊戲，因此我們希望先製作出有趣的遊戲、吸引很多人來玩，然後適當地進行電競活動，讓更多人看到「啊原來DOA也可以這樣玩」，從而產生更多樂趣。

問：監督很久以前就已經參與DOA系列製作，但總監則是最近兩代的事情，能否分享一下創作DOA系列的趣事和成為總監的心路歷程呢？

趣事呢...有趣的事情真的很多，但仔細一想大部份都是不能說的，幾乎都是某人的壞話...或者說說我自己的事吧，最初參加DOA的開發時，上司是個有如惡鬼般嚴格的人（編按：相信是指系列創始人板垣伴信），當時工作壓力實在不少，甚至好幾次想過放棄和逃避；不過在工作過程中也著實學到了許多東西，像是遊戲開發的方式、各種各樣的知識等，也因此一直沒有真正放棄。後來這位上司離開公司，好一陣子都沒能製作DOA的新作，直到突然有一日公司發現了原來我可以製作DOA，於是就這樣重新開始了DOA的製作。成為監督後因為工作性質，經常要和不同崗位、單位的人協調溝通，對很多事物都有了新的認知。

板垣伴信

問：市面上格鬥遊戲很多，但像DOA這般以性感掛帥的格鬥遊戲大概是只此一家，請問當初是以什麼為契機創作此遊戲呢？開發人員們又以怎樣的心境來開發遊戲呢？

這方面呢，DOA系列並不是由我首創，想出這個念頭是當年那位我很怕的上司；當時想要做一隻3D格鬥遊戲，但是市面上已經有Mortal Combat、Virtual Fighter等人氣作品，如果沒有一些非常突出和吸引的元素就會很難打入市場，結果那位上司想出來的方案就是DOA。開發方面，由於DOA已經有相當歷史了，團隊中也迎來了很多非常喜歡的DOA成員，尤其是資歷較高的領導層，像是角色設計總監或是格鬥系統負責人都說自己是最喜歡DOA的人。當然因為整個團隊十分龐大，也有很多後來才加入的成員，但基本上大家都以輕鬆愉快的心情來製作。

問：能否透露一下有沒有DLC計劃？例如很多人都期待《尼爾：自動人形》的2B可以參戰。

關於2B呢，當然我們也很喜歡2B，只是最近2B最近才於《劍魂VI》參戰，如果我們也跟著和《尼爾：自動人形》合作的話，好像有被人牽著鼻子走的感覺，有點哪個呢。至於DLC方面是未有定案。



玩家自行製作的Dead or Alive 5 2B模組（非官方）

問：如果能讓監督隨意選一個其他IP的角色到DOA中Crossover參戰，監督會選揀哪位角色呢？

這個呀...我個人來說其實是很想回答這個問題，但是如果我現在回答了，這樣當那位角色登場時大家就沒有驚喜了；另一方面，如果我說了我想要這樣的角色，最後卻沒能在遊戲中登場，大家肯定又會怪責我辦事不力，所以這方面真的不能說了。

《Dead or Alive 6》將於2019年3月1日推出，平台為PS4、Xbox One、PC以及街機。

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