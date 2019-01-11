超級機械人大戰T（機戰T）第2彈PV釋出！新動畫新系統新主角公開

超級機械人大戰T（スーパーロボット大戦，機戰T）在1月11日的生放送環節中公開了最新PV動畫，展示了新主角機，以及勇者王、魔法騎士、槍與劍等多部機體的戰鬥動畫，亦展示了遊戲系統。

新PV一口氣公開了大量戰鬥動畫，《魔法騎士雷阿斯》三位主角的三部魔神全部有演出，勇者王GaoGaiGar的Divding Driver（螺絲批）和風起雲湧拳（Hell and Heaven），以及機動武鬥傳G的神高達及玫瑰高達看得人熱血沸騰！此外還有鐵甲萬能俠、槍與劍Gun x Sword的Dann、裝甲騎兵Scopedog、機動戰艦Nadeshiko等等，還有一部似乎未曾在機戰登場的真三一機體。

最新PV圖片解說（按下圖放大）

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至於系統方面基本沿用機戰X，上集的TAC管理系統以及技能裝備系統仍然健在。訓練不參戰角色的「Off Order」系統也保留，但似乎可參加人數有所增加，換言之可以賺取更多報酬了。另外追加了新的「Support Command」系統，可以從沒有參加戰鬥的成員中挑選發動各種技能，例如資金獲得量增加等，對錢就是一切的機戰來說也許是相當重要的新系統。

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另外再公開了另一部主角機的機設及駕駛員，只是這部主角機...個人來說造型實在麻麻，將鷹頭獅（機動警察）和機甲威龍（RoboCop）溝在一起做瀨尿牛丸嗎。女角人設則繼續維持高水準。

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同時也公開了預約特典，分別是兩個額外關卡「第0章」以及「Special Starter Pack」，以及可以在遊戲早期就能使用特別參戰的「極殊兵」，而極殊兵還會裝備著兩個強力強化部件Striker T及Defender T加入。同時也公開了期間限定的Premium音樂版本（Bandai最近常用的商法），收錄35首動畫歌曲及BGM。

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