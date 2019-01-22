Biohazard RE2全新模式 The Ghost Survivors幽靈生還者公開！

遊戲動漫
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發售在即的Biohazard RE2 生化危機2高清版在1月22日舉行了特別生放送，公開了多項情報及展示，最令人興奮和意想不到的是竟然追加了全新的遊戲模式「The Ghost Survivors」！

Capcom在1月22日進行了遊戲發售前的特別生放送，展示了遊戲多個模式，即場示範了使用HUNK進行遊戲的The 4th Survivor模式。至於另一遊戲模式「豆腐生還者」就未有在生放送中示範；不過製作人在會上表示今次的「豆腐」是用真實的豆腐立體掃瞄造模而成，所以會非常有「Q彈」質感。另外也和現實中的豆腐品牌「男前豆腐店」推出了合作商品，也就是RE2主題的即食豆腐。

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不過在各種情報之中，最令人驚喜的是事前完全沒預告的全新遊戲模式「The Ghost Survivors」（暫譯「幽靈生還者」）！

這個是原作中沒有的全新模式；此模式中玩家可以使用在本篇中登場的3位配角，分別是「市長女兒」USS隊員（HUNK小隊其中一位隊員）以及Robert Kendo（即槍鋪老闆，穿著吊帶牛仔褲的肥佬）。這些角色其實在本篇中都已經死亡，團隊則為他們編寫了「如果這些角色沒有遭到不幸的話」將會如何發展的if故事。另外也會有此模式專用、在本篇不會登場的專用敵人。

仍記得槍鋪老闆放了Claire進店之後不久就被喪屍咬死，不知道在此新模式中能否看到其大活躍

Claire在警局通上署長時，橫陳在署長桌上的女屍便是市長女兒。至於USS隊員在HUNK登場時已經全滅了。

不過大家也不要先太過興奮，因為這個The Ghost Survivors並不是一打開遊戲就能遊玩，而是會在遊戲正式發售後以免費DLC形式放送；日期目前沒有公布，生放送的說法則是「近日」。

生放送playback：

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