【情人節驚喜】Pokémon婚禮萌爆　2月底開訂比卡超會到場？

遊戲動漫
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又到2月14日情人節，氣氛如此浪漫的日子，好多情侶都打算同另一半「拉埋天窗」。如果兩小口都係寵物小精靈（精靈寶可夢）的Fans，那麼這個由日本婚宴專門店Escrit策劃的「Pokémon婚禮」應該符合你們口味，值得考慮舉辦。

主辦單位Escrit是日本婚宴專門店，單在東京已開有十多間婚禮小教堂，旗下其餘十多個場地則遍佈大阪、橫濱、名古屋、仙台甚至沖繩，裝潢設計充滿草木綠意之餘也具現代感，本就配合Pokémon的世界。準新人由2月27日起，可在官網登記於Escrit旗下教堂舉辦Pokémon婚禮。​

情人節過後有得登記，Escrit主辦之Pokémon寵物小精靈（精靈寶可夢）婚禮溫柔又可愛，尤其吸引女士，單單是比卡超成雙成對的蛋糕裝飾已經又甜又冧。

Pokémon婚禮套餐包括小精靈式「紅色炸彈」和婚禮節目表，均繪有迷人的比卡超插畫。一對萌爆比卡超閃電尾巴從花叢中伸出，像對幸福新人。這對比卡超新人也會充當放置於宴會廳入口的歡迎看板，招待來賓。

更有誠意和豐富的是，小精靈元素不只見於新人名卡、喜帖、場地佈置等表面層次，還融入在婚宴的菜色中。結婚蛋糕並非傳統地以白雪皚皚的奶油鋪面，而是呈現出柔和的比卡超黃色調，應該是橙味或芒果味？每層又有橙片和精靈球圖案的Macaron襯托。糕點甜品外，Pokémon婚宴亦提供向寵物小精靈致敬的法國菜餚，睇相望落跟蛋糕差不多，也是精緻到不捨得食呢。

日本Pokémon婚禮結婚蛋糕呈現出柔和的比卡超黃色調，應該是橙味或芒果味？

Escrit表示上述特色只是Pokémon婚禮的初步階段，真正進行時還會準備「神秘表演節目」。會是比卡超甚至其他重要小精靈如伊貝、小火龍、車厘龜和奇異種子親自來飲嗎？如果有機會，我都想去飲，人情做足HK$809又點話。

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