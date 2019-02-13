《Apex Legends》角色攻略：直布羅陀技能介紹＆使用心得

遊戲動漫
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【Apex Legends】最引人入勝的必數多樣化的技能，玩家可以根據個人的習慣﹑打法﹑喜好等選擇適合的角色。而要數到《Apex Legends》看上去最具防禦能力的就是直布羅陀。魁梧的直布羅陀令人有安心的感覺，能攻能守的技能也使他成為其中一名熱門角色。

被動技能：槍盾

《Apex Legends》中直布羅陀在架槍（瞄準）時，左手會打左一面槍盾，能阻擋敵人的射擊。有不少玩家以為有這個槍盾就可以肆無忌憚與敵人正面對槍，其實槍盾的有效範圍不大，最重要是槍盾不能保護頭部，仍有被人打頭的可能。不過，對於射術不太好的玩家來說，槍盾或多或少帶來保護作用，只是玩家要記住不要持住槍盾就站在原地和對手駁火。

直布羅陀（《Apex Legends》遊戲截圖）

戰術技能：保護圓頂

《Apex Legends》除了生命線後，另一個擁有防護罩的角色。直布羅陀能放出圓頂保護罩，所有的子彈都不能穿過保護罩，包括由內以外的子彈。因此，玩家使用後並不能在保護罩內攻擊外面的敵人，除非他進入圓頂內。這技能的用法可以是拯救倒地隊友，或防禦直布羅陀和邦加羅爾的絕招。同時，也可以當做自製掩體使用，進出保護罩的動作就像利用掩體攻擊，適合在野區時使用。

絕招：防禦性轟炸

直布羅陀能扔下一個標記，在你煙霧標記的地點呼叫密集的迫擊砲轟炸。使用方法有如扔炸彈般，迫擊砲將約在兩至三秒後從天而降。迫擊砲的威大相當大，每一粒迫擊砲可造成百幾傷害，這技能適合在房區和狹窄地區使用，主要的功能不是對敵人造成傷害，反而是限制敵人的活動範圍，令小隊中的突擊成員可以繞路到敵後。筆者不太建議在野區的空曠範圍使用防禦性轟炸，因為對方有太多空間避開，難以造成傷害也沒有限制的作用。

角色定位

直布羅陀的技能雖然好像是保護性很高，但其實不太適合新手使用。保護圓頂要求玩家擅於使用掩體，同時對方進入圓頂內要有能夠一對一的射術，若不是只會成為對方的保護罩。防禦性轟炸也要求玩家懂得扔炸彈，新手們一般都沒有扔炸彈的意識，就算有拋物線也不懂得望高空+ 跳躍扔炸彈，所以很多新手直布羅陀都發揮不了他的技能。筆者建議，玩家可以先練習保護圓頂當作掩體的使用方法，進出掩體用作射擊保護罩內外的敵人。

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