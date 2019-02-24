【Anthem / 冒險聖歌 攻略】實戰必學！連擊Combo系統詳盡解說

【Anthem / 冒險聖歌 攻略】相信已經很多人在「怒煲」Anthem，只是遊戲不少地方都未有詳細教學，例如極之重要的「連擊」（combo）系統就幾乎沒有說明，但不要緊，就由宅民黨為大家講解吧。

連擊（Combo）可說是Anthem戰鬥最重要的系統之一，熟練運用連擊可大幅提升隊伍火力和作戰效益，應付高難度關卡和刷任刷裝都無往而不利。連擊系統看似很深奧，其實只要明白箇中原理後就十分簡單，一場戰鬥中無間斷不停連擊也不是難事。

連擊又大力又有連華麗特效，一個字「爽」。

Anthem中部份武器擁有「前置」和「起爆」兩種特性；要達成連擊，先用任意屬性的前置攻擊令敵人附上狀態，再用「不同屬性」的引爆技能攻擊便可。最簡單例子就是在試玩版大家都很常用的：先以遊俠號的近戰攻擊電棒令敵人附上感電狀態，再用破片手榴彈攻擊即可達成連擊。簡單比喻就是面包和果醬：前置就是麵包，加上引爆技能做果醬就完成了。

連擊觸發不限於自身，玩家可以用自己的引爆技能觸發隊友打出的前置狀態，也可以自己施放前置讓隊友來連擊。如果隊伍配合得宜，就可以有齊所有屬性的前置和起爆技能，令打擊面更為全面。

前置技能（primers）

看看鍛造站以及戰鬥時右下角的武器狀態欄中，武器/技能名字旁邊有一個圓形圖案的就是前置技能，例如巨像的「火炎噴射器」等。當用前置技能命中敵人後，敵人頭上會出現一個屬性icon，便是前置技能已準備好，接下來就可以發動連擊了。

敵人頭上出現屬性icon就代表可以連擊。

注意一些敵人身上有護盾時不受火焰或強酸效果（當然仍可造成傷害），亦即不能發動連擊，這時就要用冰或雷屬攻擊了。

引爆技能（detonators）

武器/技能名旁邊有手裡劍圖案的便是引爆技能。使用引爆技能攻擊有前置狀態的敵人便會觸發combo，造成額外傷害和特殊效果。觸發連擊之後，敵人身上原有的前置屬性效果就會被清空；想再次觸發連擊就要再以前置技能攻擊敵人。

連擊效果

連擊除了本身就有額外傷害之外，成功觸發連擊後更可發動每套標槍機甲各自的獨特連擊效果。這些連擊效果在低難度下不用刻意運用也能過關，但到較高難度或面對強敵時就需要一些戰術和協調了；例如面對強敵時盡量讓遊俠發動combo以對boss造成大量單體傷害；而面對一群精英怪時，就可能會優先讓暴風和巨像使出連擊了。

暴風：連擊後將前置技能的屬性效果擴散到目標範圍附近。 遊俠：對被引爆的敵人造成大量額外傷害 巨像：引發範圍爆炸造成傷害 截擊：連擊後自身獲得一個自己所使用之引爆技能同屬性的光環，令身邊敵人陷入同樣屬性狀態。

外國網友FireDragon04已經很有心地整理了1.0版本的武器屬性和前置/引爆技能一覽，由實況主能能糯米中文化，轉貼給大家參考：