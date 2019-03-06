Days Gone 開發團隊試玩會專訪　遊戲內容超豐富有排玩

稍早時份Sony在香港舉行即將推出的PS4大作Days Gone及Sekiro隻狼的試玩會和開發團隊成員專訪，現在就送上報告。

遊戲時間150+ 主線支線內容均豐富

系統方面之前的訪問中都提過不少，所以不少人都更為關心遊戲時間，而David就在訪問中大派定心丸，說遊戲單是主線劇情長度已有約30小時，然後自由的開放世界探索部份很容易就能玩超過100個小時（所以我說遊戲時間有150+也是很合理的吧）。「而且自由探索的部份真的很自由，玩家可以隨喜好解主線任務，然後在某個位置想停下來解個20小時的支線再上路也沒有問題」David如是說。

貼心人性化設計 求生玩法但不用太掙扎

雖然是後啟示錄世界，但遊戲系統卻十分人性化。例如玩家賴以代步的電單車，如果不幸損壞或留在離村落很遠的地方，除了搶奪敵人的電單車前往收回之外，也可以在升級的村落中付錢請人代為回收。而地圖上的道具及資源也會隨著遊戲內時間流逝（日夜交替）而補充（refresh），而遊戲也沒有時間限制（不會有限定要遊戲時間幾多日之內完成任務或劇情等），換言之玩家其實有無限的資源，只要自己落手落腳收集就可以了。

可以理解是團隊希望玩家體驗故事劇情及探索打喪屍，而不是想迫玩家在惡劣的環境中掙扎求存；畢竟是單機遊戲，不需要用那麼嚴苛的資源限統來限制玩家進度或平衡經濟吧。

多人模式？合作活動？DLC？

Days Gone由公開伊始就已表明是單機遊戲，不過始終近年做遊戲很難避開網路玩法（尤其是喪屍相關啦），所以也趁著今次機會再問問團隊有沒有計劃（或可能）開發多人模式，例如如果有個近年很流行的「食雞」（Battle-royale）模式，玩家們在地圖中受各種變異者襲擊，最後一位生還者就是嬴家...「Battle-royale在近年的確非常流行，不過我們的監督一直都做一個全單機、故事主導的遊戲，所以沒有開發多人模式的計劃。不過你剛才提到的想法很有趣，我會轉達予開發團隊看看他們有什麼意見。」所以如果之後Days Gone真的有「食雞」模式，就要credit我了（開玩笑的）。

另外也問了有沒有和其他IP合作的計劃或可能，例如若能在遊戲中換上Leon或Chris的costume來打Freakers肯定很過癮，不過David就說「那不是他的權限可以回答的問題」；這裡面說了什麼，大家自己參透參透吧。最後DLC已經是正式公布會有，但是內容詳情、公開日期等目前還不能透露，不過反正遊戲那麼耐玩，DLC等一下也沒什麼壞處。

其實在遊戲公布以來Sony已經和傳媒舉行過多次宣傳活動及訪問，可見Sony對Days Gone的重視。如有興趣看更多訪問內容，可參看以下文章：

除了訪問以外還有幸現場試玩，接下來談談試玩心得吧。

遊戲以Unreal 4引擎開發，單以靜態畫面論比Frostbite或Decima引擎製作的遊戲（如Anthem、Horizon Zero Dawn等）是稍為遜色，但流暢度和氣氛營造十分出色，完美呈現了喪屍後啟示錄的美國風貌，有點讓人想起「The Walking Dead」的感覺。

系統方面是相對典型的開放世界射擊遊戲；地圖上散落敵人巢穴及人類倖存者的村落，隨著主線劇情推進玩家可以到訪更多不同地區；而在每個地區都可藉清掃敵人或完成支線任務來提升村落信賴度從而升級（如開放更多道具及改裝部件購買等），可以說有少許像《Far Cry》極地戰噱；筆者個人十分喜歡這類玩法，懂的人就會懂：這類openworld玩法非常「有癮」，一是不玩，一玩就非要探索過每一吋土地、完成所有升級選項才罷休，然後回過神來遊戲時間已經數十小時...

+ 3 + 2

難度方面，筆者選了普通，但發現戰鬥難度也頗高；除非玩家採用潛行戰術從背後一擊秒殺異變者，否則若要正面開戰，只有散彈和近戰攻擊比較可靠，用手槍就算打頭也要很多槍。不過也可能因為仍在早期技能不足所致，到等級提升技能增多後戰鬥方面應會更得心應手。簡單總結的話Days Gone的開放世界就像是一個遊樂場，製作組在地圖各處為大家準備了不同敵人、陣地、任務和事件等content，而玩家可以自己喜好盡情探索。

Days Gone將於2019年4月26日推出，平台為PS4。