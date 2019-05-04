GTA 6 或成 PS5 及新 Xbox 首發遊戲？超大地圖設計重現舊作風光

遊戲動漫
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細數由 PS4 推出至今，有大量玩家從推出到現在仍遊玩的遊戲，應該就是《GTA V》（俠盜獵車手V）。伴隨著 PS4 約 5 年多的時間，很多玩家都非常期待《GTA 6》（GTA VI）來臨，特別是 Rockstar Games 完成了《Red Dead Redemption 2》，應可以全力以赴製作《GTA 6》。近日，網上就再次傳出有關《GTA 6》的消息，甚至公開新的遊戲將會收錄什麼地圖。

為 PS5 和 Xbox Two 打頭陣？

最新消息（Pastebin）指，《GTA 6》將會在 PS5 和 Xbox Two 上推出，雖然明確的日期未定，但估計推出日期將在 2020 年公布。早前也有傳出 PS5 將在 2020 第四季推出，那裡暫時兩個消息的時間性就吻合。而且，消息更指出，由於容量等機能問題，《GTA 6》不會在 PS4 和 Xbox One 上推出，即不會像《GTA V》般，同時在雙個世代登埸，那玩家如果要玩到《GTA 6》的話，就等於要改史換代了。

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《GTA VI》將在 2020 年公布推出日期（網上圖片）

PS5 又勝一仗？

《GTA V》先在 PS3 和 Xbox 360 上架，當 PS4 和 Xbox One 推出時，再以次世代主機的機能發售其版本的遊戲。當時不少玩家為了遊玩到更高效能的《GTA V》而決定成為第一批轉機的玩家，因此成為兩部新主機大賣的推手。Pastebin 網民的消息指出，《GTA 6》或會先為 PS5 獨佔一個月，Xbox Two（新 Xbox）其後才會發售，如事實真的如此，相信大家都能想像到對 PS5 的銷量會有多大的幫忙。

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《GTA 6》地圖幾何級擴大

早前已經有消息流出指，《GTA 6》將會是多地圖設計，玩家在故事模式中會先在 Liberty City（自由城）當一個小流氓，進行一些瑣事和小偷行為，之後再到 Vice City （罪惡城市）加入知名的幫派開始打響名堂，故事會圍繞主角成為一個大毒梟。如果，對《GTA》系列熟悉的玩家應該會知道，Liberty City 是在外傳遊戲：《Grand Theft Auto: Liberty City Stories》的地圖，而 Vice City 就是 PS2 上的《Grand Theft Auto: Vice City》的地圖。玩家將可以在新遊戲上玩到多個地圖之餘，更會看到以前出現過的這兩個地圖在新主機上的表現如何。同時，可能因為把地圖擴大的關係，對讀取和容量的要求較高，所以未能在 PS4 和 Xbox One 上推出。

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