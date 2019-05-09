《幽遊白書》真人舞台劇　幽助少少娘．藏馬飛影選角神似

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《舞台 幽遊白書》真人舞台劇，不是說反話，選角方面相當用心：幽助、桑原、藏馬、飛影都是漫改舞台劇中的紅人，一齊來看看4大主角有幾靚仔。

《幽遊白書》是延期王冨樫義博的成名作，舞台劇未公布劇情，不過對照人物表，故事似乎是靈界偵探篇，換言之4人會大打出手。

《幽遊白書》1990年似《週刊少年Jump》刊載，是延期王冨樫義博的成名作，在典形的技擊對戰作品中，冨樫都能夠寫出不一樣的深度和風咪，當中的型男靚仔角色和微量的BL元素，吸引了頗多Fans。今次舞台劇化，雖然未公布劇情，不過對照人物表，故事似乎是靈界偵探篇，換言之4人會大打出手。

《舞台 幽遊白書》
東京公演：8月28日~9月2日
大阪公演：9月4日~8日
福岡公演：9月10日~12日
愛知公演：9月20日~22日

5月11日開始可在http://officeendless.com/sp/yuhaku/ 訂飛
官方twitter：https://twitter.com/yuhaku_stage

不是說反話，這部《舞台 幽遊白書》真人舞台劇，選角方面相當用心，幽助、桑原、藏馬、飛影都是漫改舞台劇中的紅人，一齊來看看4大主角有幾靚仔。

四大主角一覽

浦飯幽助：崎山つばさ／崎山翼

+2

桑原和真：郷本直也

+2

藏馬：鈴木拡樹／鈴木擴樹

+2

飛影：橋本祥平

小閻君：荒木宏文

幻海老師靚女過牡丹同螢子？

女角們的樣子都相當出色啊，尤其是螢子，最想不到連幽助媽媽，還有幻海老師的相當靚女。

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