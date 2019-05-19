【電競耳機比較】Stealth 700、Roccat Noz 電腦PS4食雞邊隻好？

今時今日，打機已經要是主機和遊戲這麼簡單的事，大大小小的配備加持下，能令遊戲的體驗提升好幾個層次，甚至玩家的表現也會因此提高。加上電競的美名後，更多人願意為玩得更多或更享受遊戲而添置這些價值不菲的設備。電競耳機正是首當其衝成為玩家樂意花費的裝備，今次筆者帶來 Turtle Beach Stealth 700 和 近日推出的 Roccat Noz 兩款電競耳機，看看那一款性價比最高！

舒適度的比較

大家都明白，只要遊戲一開，沒兩﹑三小時都難以抽身，放假甚至是玩到天昏地暗。耳機作為長時間使用的設備，戴上頭的舒適度非常重要。Turtle Beach Stealth 700 耳筒空間相當大，包覆性強，除了耳朵不會覺得被壓住外，足夠的空間也減低了侷促度。更特別的是，Turtle Beach Stealth 700 擁有其專利的 ProSpecs 眼鏡緩壓設計，就算配戴眼鏡也能長時間使用，不會過份擠壓眼鏡臀。筆者正是配戴眼鏡人士，因此一向對頭戴式耳機的選擇比例挑剔，一些過份貼耳的耳機只要使用十餘分鐘就會辛苦。Turtle Beach Stealth 700 的確沒有一般頭戴耳機的擠壓感，眼鏡臀就好像自動置入皮套內，連續玩幾小時也沒有問題。

Turtle Beach Stealth 700 PS4 專用無線耳機（陳錦洪 攝）

Roccat Noz 雖沒有特別指明為配戴眼鏡人士而設，不過用上織物包裹耳罩，比其他使用皮罩的更加軟，因此也沒有戴眼鏡會不適的問題。同時，織物包裹的耳罩和頭墊透氣效果出色，筆者連續戴了 6 小時遊玩 《Apex Legends》也沒有耳朵熱脹的問題。 Roccat Noz 針對耳機重量，僅只約 210g，輕量化設計也保證了長時間使用的舒適度。

Roccat Noz （陳錦洪 攝）

實測音質

筆者使用了兩款耳機在 PS4 和 PC 上進行測試，同樣同來遊玩《Apex Legends》，在沒有任何額外設定下，兩者都能帶來強大的臨埸感，音源的能聽得到從 16 個方位而來。兩個耳機的包圍感充足，更能令玩家容易投入在遊戲之中，沒有抽離感。Turtle Beach Stealth 700 採無線設計，官方指滿電後可以使用 10 小時，而筆者也在同一日斷斷續續使用了約 9 小時才沒電，基本上足夠一般玩家打機時使用，但需要充電這一點的確有其麻煩的地方。而且，利用自行購買的「CSR 4.0」藍牙接收器在 PC 上使用時，遊戲途中會出現約 0.3 秒的延遲，而在 PS4 上遊玩則沒有這個問題。

+ 5 + 4 + 3

Turtle Beach Stealth 700 連接手機的 Audio Hub App 進行耳機設定，除了設定咪高峰﹑dts 環繞聲模式和 Dynamic Chat Boost 外，更可以開啟 Superhuman Hearing 功能，把中段聲音強化，低音和高頻削弱，遊玩《Apex Legends》時明顯聽到強化了腳步聲。可惜，Roccat Noz 沒有程式設定的功能，但整件表現不比 Turtle Beach Stealth 700 差，唯上下位的腳步聽沒有開啟了 Superhuman Hearing 的清楚。不過，價錢也彌補了兩者的差距，Turtle Beach Stealth 700 叫價 $1,199，Roccat Noz 即只需 $699，這個規格下價格非常相宜。

Audio Hub App 進行耳機設定（Audio Hub 截圖）

咪高峰質素

現時的電競耳機，必須要備有咪高峰用作團隊溝通，一支收音清晰和方便的咪高峰非常重要。Turtle Beach Stealth 700 使用 flip up 設計的咪高峰，收起就會自動靜音，收納在操作上都非常方便。Roccat Noz 的咪高峰即時可分拆式設計，使用時要插入耳機，機背也有靜音按鈕，但戴上耳機時較難知道按鈕是否打開。Roccat Noz 的咪高峰比 Turtle Beach Stealth 700 靈活，可以根據使用者的需要，扭到較接近嘴前。頻響100-10kHz 雖然比 Turtle Beach Stealth 700 的 20Hz - 20kHz 低，但實際經過阻抗後收音效果相約，同樣也能清晰接收玩家的聲音，不過由於咪高峰不石向上收起，在收納上會比較麻煩。

耳機連接

Turtle Beach Stealth 700 是一款專為 PS4 而設的無線耳機，只要插入 USB 接收器，就能輕鬆與 PS4 配對。PS4 遊戲沒有對應 dts 的技術，因此遊戲時主要對應 Dolby Digital，dts 在見電影時的效果更佳。不過，官方的 USB 接收器不能直接插入電腦之中進行連接，玩家要自行購買藍牙接收器才可。Roccat Noz 即使用 3.5 mm 連接，沒有 USB 接口，把耳機和咪高峰線分開，方便在電腦使用。隨耳機也附送一條收集線，把耳機和咪高峰輸出統一，只要直接插入 PS4 手掣即可。

+ 3 + 2