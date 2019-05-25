貌似有村架純日女求愛不遂用刀刺殺男生　盤點ACG「病嬌」角色

「愛你愛到殺死你」不只是黎明、鄭秀文和黎耀祥主演的愛情喜劇，更是ACG次文化萌屬性「病嬌」的典型特徵。日前日本一名叫「高岡由佳」的21歲女子，於東京新宿公寓內以菜刀狂捅男友人腹部重創對方，被捕後竟供稱因為「喜歡他喜歡到不得了」，打算殺死對方後自盡殉情。事件引起熱議，很多網民覺得高崗樣貌娟好貌似女星有村架純、為愛殺人（雖然未遂）、被捕後毫無悔意面露甜笑的舉動，儼如ACG作品的病嬌女性由二次元走進三次元，聯想起了《School Days》桂言葉和《未來日記》我妻由乃等角色。

病嬌（ヤンデレ）簡單講就是「病態」和「嬌羞」合體性格，可以指精神病患者（本身思維異常者）愛上他人而變得更病態、或（本身正常者）喜歡他人達到嬌羞得癡迷瘋狂的狀態。病嬌定義多變，有些超越「痴情」程度，作品中常見性格特徵是對配偶佔有欲極強，愛意帶有強烈依存性，執念超越常人。為獲得、維護或防止失去戀愛對象，病嬌性格者會不擇手段，做出激進的示愛、排他、自殘、傷害或殺死他人、捨棄自己等極端行為，換來毀滅性悲劇收場。

病嬌代表：《School Days》桂言葉、《未來日記》我妻由乃：

病嬌性格的角色並非近年開始出現，此詞矚目前便早有類似角色存在，用來形容男女也可，不過總體上女性角色為多。2005年是病嬌上位之時，成人遊戲《School Days》跟同年動畫（原作也是遊戲）《SHUFFLE!》同是病嬌成為一種公認黑化萌屬性的濫觴。

《School Days》遊戲和2007年電視動畫的故事皆以高中生男主角伊藤誠跟兩位女主角桂言葉和西園寺世界的三角戀關係貫穿。本為「元配」的桂言葉被「渣男」伊藤誠始亂終棄，加上校園欺凌壓迫，導致癡戀伊藤誠的言葉後期全面黑化。電視版結局中，她最後手刃情敵西園寺世界（西園寺死前稍早，已刺殺了伊藤誠；遊戲多個Bad Ending中，三人均不得好死）。

《School Days》結局MV：

《未來日記》女主角我妻由乃是2010年後的「病嬌」佼佼者。品學兼優、十項全能、容姿端麗的我妻由乃是校花，卻瘋狂偏執地愛上男主角天野雪輝，至死不渝地保護他。為幫助雪輝在「未來日記」的繼承者遊戲中勝出，可以冷血殘殺雪輝的對手，幾乎是僅僅接近他的人也不放過，甚至多次犧牲自己來成就對方。由行為動機至彷如「壞掉」的恍惚表情、痴心對白，我妻由乃堪稱病嬌痴女的典範。事實上，我妻自小遭父母虐待，某程度上形成了其扭曲（卻極端專一忠貞）的性格。

《未來日記》我妻由乃病嬌場面：

有人認為《JoJo奇妙冒險第4部不滅鑽石》的山岸由花子是最始祖的病嬌人物，皆因漫畫原作1993推出。初登場時瘋狂地陷入戀愛的由花子不考慮廣瀨康一的感受，只想將他獨佔。其替身頭髮被康一攻擊而白化後，甚至想殺掉對方。山岸由花子的病嬌情況後來好轉。

部份知名病嬌角色：

+ 6 + 5 + 4

現實世界中，日本傳媒報道，自稱「高岡由佳」的女疑犯於23日下午4時半左右，於東京新宿公寓內涉嫌以菜刀不停刺向20至30歲男性友人的腹部。男友人負傷乘升降機逃至大廈門口處倒地。高岡後來趕至他倒下的地方，當時身上沾滿鮮血，站在大廈門口前。

警方到場以涉嫌殺人未遂罪名拘捕高岡由佳。受害男子至少兩處中刀、身受重傷，現於醫院深切治療部留醫。警方消息人士指高岡由佳坦承犯案，供稱因為太愛該名男友人，「喜歡他喜歡到不得了，沒有辦法」、「在殺死他之後，我也打算去死，所以用菜刀刺他」，警方現從感情糾紛方向調查事件。

東京新宿一名21歲自稱叫「高岡由佳」的女子，日前用菜刀狂刺男友人的腹部，令對方重傷。（JNN片段截圖）

傳媒拍下高岡由佳全無抵抗冷靜被捕、拉上警車一刻。事件固然駭人，但網民卻完全「錯重點」認為高岡由佳樣子清秀，加上她在警車上露出全無悔意的笑容，表現十足典型「病嬌型」人格，有種詭異魅力。網民在社交網絡討論區回應「原來動畫都是真的」、「眼神有點得人驚」、「好在我無這種困擾／機會」、「其實都幾可愛」、「原來『愛』是這麼沉重的」、「誠哥你是不是又亂來了」等等。

好多網民對像高岡之類的病嬌型女生好有幻想和憧憬，表示「想被刺」、「浪漫」；但也有理性正常者見到人人「起痰」直斥「病嬌留在二次元比較好」、「病嬌二次元＝婆爆；三次元＝怕爆」、「長得美也不是犯罪理由」。

網民反應：

其實大多數真正的拍拖戀愛都是平淡幸福的時光比轟烈的多吧，只能講句部份朋友FF太多了。也有網民好奇高岡的男友人究竟有幾俊俏靚仔才會迫得女方拔刀相向，又或者是否有如經典動畫人渣「誠哥」（《School Days》伊藤誠）般一臉踏幾船般複雜內情？相信只有當事者才知道。

日本網民早前票選「你認為最垃圾的動漫主角」，「誠哥」卻只屈居第三。伊藤誠染指《School Days》中所有女生，搞出人命，其慘淡收場大快觀眾心。Gundam Seed Destiny飛鳥真被戲稱「路人真」，全因前作Gundam Seed主角基拉大和搶去其風頭，只是其個性拖泥帶水，被狠批偽善，因而獲選第二垃圾。至於夜神月與其說是渣男，更像終極魔王、邪惡的化身。由起初理想以死亡筆記制裁罪犯、創造新天地，至操縱生殺而墜落成權慾惡趣者，不得不說是一位成功反派，垃圾到盡就是寶。