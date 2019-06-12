E3 2019：BioHazard 5﹑6 秋季移植 Switch！BH3快要重製？

【E3 2019】12 日凌晨，任天堂舉行了 Nintendo Direct，雖然沒什麼大驚喜，但 Nintendo 還是和 Capcom 聯手帶來了「新作」給大家。就是 BioHazard （Resident Evil／惡靈古堡／生化危機）系列中的 《BioHazard 5》和《Bio Hazard 6》將會移植到 Switch 上。

就快《BH》一家到齊了

繼年頭公布了《BioHazard 0 HD 重製》﹑《BioHazard HD 重製》，以及《BioHazard 4》的移植後，這三隻遊戲也在 5 月 21 日可以在 eShop 中下載。而今次 Nintendo Direct 就公布《BioHazard 5》﹑《BioHazard 6》也將會在今年秋季登上 Switch。

就快所有《BioHazard》正傳系列都全移植到 Switch 上了（Nintendo Direct | E3 2019直播截圖)

《BioHazard 3》呢？

心水清的玩家可能都會發現，除早就推出的第 2 代外，為什麼上一輪只推出 0﹑1 和 4代，今次也延續到 5﹑6代，為什麼跳過了第 3 代呢。其實在《BioHazard RE：2》推出後，就有很多聲音指第 3 代也會推出真.重製版。就移植到 Switch 上的情況來看，《BioHazard 3》重製有期，而且有機會同時推出 Switch 版本嗎？玩家們值得期待一下。