Pokemon Polygo多邊形公仔　圓轆轆伊貝比卡超變「平面方角」精靈

遊戲動漫
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《Pokemon》比卡超、伊貝平常圓滾滾，經千值練「POLYGO」系列重新design後，變身鑽石切割多邊形玩具，平面方角、感覺就像舊世代LOW-TECH多邊形game，好cute cute。

【Pokemon Polygo多邊形公仔】《寵物小精靈》（又名精靈寶可夢）是電視遊戲，多邊形也沒甚麼出奇吧？

不完全對！這套名為「POLYGO」系列的小精靈玩具，是一套風格特別的藝術雕刻，它刻意用鑽石切割方法起模，low-tech的少多邊形數，將小精靈 figure「起角化」！比卡超、伊貝等Pokemon的圓轆轆身體仔變到「起晒角」，超Cute！

伊貝是特別的一款，其他款式是迷你size扭蛋仔，但伊貝有成13cm高，放在手上剛好。（4860日圓）（千值練圖片）

筆者尤其喜歡「POLYGO」比卡超，牠舉起一隻肥手，頭仔側側，帶出一種視覺違和感！（千值練圖片）

如有雷同？

其實這種多邊形玩法來自法國大師Richard Orlinski，他的成名作是一隻多邊形大猩猩。Richard Orlinski也曾跟迪士尼合作，但至於風格雷同的「POLYGO」系列跟Richard有無關係，就不得而知了。

其實這種多邊形玩法來自法國大師Richard Orlinski。（Richard Orlinski個人網頁圖片）

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