APEX LEGENDS Season 2第二季懶人包（上）：新人物、新模式解說

APEX LEGENDS（Apex英雄）第二賽季 Season 2已經正式推出，今次團隊為大家帶來了大量新內容，除了有新英雄及新武器之外，大家最期待的積分排行比賽終於上線，以下為大家整理Season 2的更新重點懶人包。

因內容較多，懶人包分成上下兩篇，下篇連結請按此（文末亦有連結）：

新英雄：華森（Wattson，不是突破盲點的那個華生）

被動技能：使用大招促進劑會馬上補滿華生的大絕。在大絕範圍中會提升華生的戰術技能填充率。

戰術技能：設置電網，穿過電網的敵人扣血+緩速+影響視野（像中了電孤星一樣）。

大絕：設置一個摧毀並阻擋所有重火力（即手榴彈），並可以為隊友回復護盾的結界。

仍未摸熟新角色，目前主要感覺是PS4版中其戰術技能很難使用，要先按L1，然後按R2放下第一支棒，再瞄準指定位置，再按R2放下第二支棒，然後再按三角形才能完成設置；如果是駁火途中，還未放完已經不知死了多少次了。至於大絕單看效果很屈機，其實護盾回復速度相當慢只能當成bouns；主要用途還是用來擋手榴彈，尤其在一些轉角或室內戰中往往有妙用。不過最近見幾乎每一場的Champion都有一個華森，大概只是我還未掌握到她的強吧（也可能只是因為新角色多人玩）。

新金槍：L-STAR

-DPS高達252（差不多等如最大射速的專注）

-子彈判定大（易命中）但是彈速慢（和小幫手相約），射程稍遠時需要一點先讀

-彈夾大（40）但是持續連射會過熱

-換彈非常慢（3.26秒，差不多是全Game最慢）

-和金狙、金散一樣使用專用彈藥

同金狙Kraber、金散Mastiff一樣只能經空投艙取得；這把槍非常非常強力，基本上見到的話不可能不拾取，唯一要注意不要射得太high導致過熱：連射22發的話就會馬上過熱，如果8發連射（間隔自行控制）的話就可以分五次射完一排子彈不會過熱。還有就是L-STAR換彈時間很長，因此盡量不要在戰鬥中換彈，過熱或者用光子彈應該馬上換槍。

ADS時介面會顯然過熱程度。

新Battle Pass

基本概念及價錢和第一季相同，但是獎勵比第一季好得多，增加更多Skin（不乏傳說級）、邊框以及Emote，不再像第一季那樣解鎖那些雞肋的計數器。另外也不像第一季般鎖定了每個英雄能獲得的額外戰鬥通行証經驗，而是改以任務/挑戰獲得額外經驗，如果積極完成挑戰的話體感升級比之前快。整體來說體驗比第一季好多了。

買高級Pass馬上就可以解鎖腐蝕的金skin。

新配件（Hop-Up）

增加了兩個配件「干擾者彈藥」和「錘點彈藥」。

干擾者彈藥：提升對防護罩（護甲）的傷害，轉換者、RE-45適用。

錘點彈藥：提升對無防護罩（無護甲/被爆甲後）傷害，P2020、莫三比克適用。

新配件的性能和武器簡評於懶人包下篇詳述。

Rank積分聯賽模式：

令人望穿秋水的Rank模式終於隨著Season 2出爐；其計分方法相對簡單（沒有用什麼ELO之類的），得分方法如下：

擊殺（擊倒不算，要變成箱子才計）1人得1分，單場最多5分。

在遊戲中排行到前10/5/3/冠軍時，分別獲得2/4/7/12分。

也就是說單場遊戲中最多能取得17分。如果玩家中途陣亡，只要不離開遊戲，存活的隊友最後打到較前名次也可以得分（也就是不鼓勵一死就跳場）。

Rank分成銅、銀、金、白金、鑽石以及頂尖狩獵者6個階級。而由銀牌開始每次進入排位賽均需要交「入場分」，換言之入場後未能得分就全滅的話就會倒扣分數了。儲夠分數馬上升級，扣得多就降級，簡單易懂。另外目前Rank沒有分單排或預組隊伍，找兩個朋友通力合作一起打可能會比一個人拍街客來得安定。