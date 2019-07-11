【第5人格主題餐廳】試食《第5人格》一周年限定餐單　充滿驚喜

為慶祝《第五人格》一周年，找來了經常推出特色主題的「沙嗲王」，聯手為香港玩家帶來《第五人格 x 沙嗲王》主題餐廳。玩家即日起至 9 月 9 日，可以到場影相打卡，以及在監管者報告或求生者側寫中，選擇心水角色的食品和特飲。《第五人格》玩得多，食則是第一次。

餐廳打卡位多

一如既往，為餐廳加入了主題特色，例如四周貼滿了《第五人格》的牆紙。每張都是出自遊戲更新時的海報，而家沒有重複，玩家可以選擇對應的卡位，一邊食一邊玩《第五人格》。同時，其實由門口開始，就有很多《第五人格》角色陪你行到坐位，調香師、傭兵、機械師、先知和攝影師的紙版公仔都是必到打卡位。不過，筆者就覺得，如果餐廳的燈光可以轉暗一點，就更能呈現出《第五人格》的神秘和緊張氣氛。

《第 5 人格》一周年（網易圖片）

筆者最喜歡這三張海報（林勇 攝）

+ 4 + 3 + 2

監管者主題餐點

今次的餐牌也別出心裁，使用遊戲中的選角風格，分有「監管者報告」和「求生者側寫」，食物主題是監管者，特飲則是求生者。筆者試了全部 6 款食物，先以造型評分，玩味最大的就是「小丑」的蕃茄肉醬雞排飯。小丑造型的米紙由玩家親手放到米飯上，但過程十分考美感，筆者幾經辛苦才排得比較像樣。以還原度來說，把廠長的魚（鯊魚）武器放入餐單，應該最能引起玩家共鳴。味道方面，玩家可以放心，餐單有沙嗲王名物「白咖哩」，其餘 5 款食物味道都有本來餐單的水準，甚至在這之上，「黃衣之主」的沙嗲海鮮拉麵更有驚喜。

+ 5 + 4 + 3

求生者主題特飲

一共 8 款的求生者主題特飲，跟從所屬角色的外型顏色，設計出不同的特飲。味道方面，筆者只嘗了四款顏色都比較鮮艷的，「祭司」的蜜瓜梳打芒果沙冰配答出色，但「醫生」的藍柑青蘋果特飲配啫喱，就有點似藥水味（因為是醫生飲品？），有挑戰精神的玩家可以一試。另外，可能為了配色問題，8 個求生者角色都使用了時裝版，其實用回原裝造型應該會更有共鳴感。

求生者主題特飲（陳錦洪 攝）

+ 8 + 7 + 6

有得食有野送

凡點《第五人格》主題餐點，會隨機附送限定版求生者書籤一張，書籤所印有的求生者就是飲品上的那 8 個角色之一。另購買求生者主題特飲，可以拿坎狂歡之椅特典水樽。聽官方說明，原來這兩個附送品之間有一個互動，就是書籤可以利用飲品上的水氣，貼到水樽的狂歡之椅上，一嘗親手把求生者綁在狂歡之椅的感覺。