哈利波特：巫師聯盟首月營收遠低於Pokemon Go 巫師不敵小精靈

手機AR遊戲《哈利波特：巫師聯盟》被戲稱為「Harry Porter Go」，作品已上架一段時間，最近有調查機構公開了遊戲首個月的成績。

AR手機遊戲《哈利波特：巫師聯盟》由Niantic和WB Games合製，今年6月21日正式推出至今已營運一個月時間；據最近外國第三方調查機構「Sensor Tower Intelligence」統計，《哈利波特：巫師聯盟》首月全球營收數字約為1200萬美元（約9400萬港元）。雖然這樣的成績已算是相當亮眼，但和當年《Pokemon Go》開始營運第一月就狂賺3億美金相比就實在有相當距離。

來源：Sensor Tower

而在遊戲下載次數方面，《哈利波特：巫師聯盟》約為1500萬次，而《Pokemon Go》則為1.82億次。其實不論《Pokemon Go》還是《哈利波特：巫師聯盟》都是Niantic的遊戲，兩者其實不是敵人；但觀乎網上反應，《哈利波特：巫師聯盟》推出一兩天後在香港已沒太多人討論，而《Pokemon Go》則到目前為止在香港仍然有很多忠實玩家；可能始終《Pokemon Go》食了AR遊戲的「頭啖湯」，就算祭出《哈利波特》級數的IP，也難以再現《Pokemon Go》級的熱潮吧。