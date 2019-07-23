《大航海時代》系列正傳最新作！手遊《大航海時代VI》即將測試

資歷老一點的玩家可能都會接觸過光榮的經典模擬經營遊戲《大航海時代》系列；自1999年（原來20年前了）的《大航海時代VI》之後就再沒推出過此系列的單機遊戲；如今光榮正式公布系列正傳最新作《大航海時代VI》，平台為Android / iOS。

在今次VI推出之前，其實已經出過一隻電腦Online遊戲《大航海時代Online》以及網頁遊戲《大航海時代V》；最新作VI即將推出，日本遊戲媒體4gamer就訪問了遊戲製作人竹田智一先生，簡單介紹了遊戲玩法及特色。竹田製作人表示現在手遊風氣仍盛，有需要提供「最適合手機的大航海時代」體驗；遊戲目前預定台灣版將會和日版同步發行，亦預定會推出歐美版；而大航海時代Online及V亦會繼續維持營運。

1999年《大航海時代IV》遊戲畫面：

他亦表示《大航海時代VI》早在2017年5月已經開始構思，遊戲仍然會維持系列以往「交易」、「海戰」和「探險」三大元素；而和以前不同的是今次玩家不再扮演「船長」或「提督」，而是以一名「商館經營者」的身份來進行遊戲。除了編組艦隊之外，玩家還可以建設自己的據點和設施等，簡言之就是「比過往更高一級的視角」來進行遊戲。

在故事及經營方面，遊戲一開始為共通主線故事，但隨著遊戲進行，將會在世界各地有八名可以幫助夥伴登場，每個伙伴都會有各自的據點和故事線，玩家可以自行選擇攻略順序和據點建設方式（是八方行船人嗎？）。作為手遊的社交元素，本作中玩家可以將其他玩家生產的物品進行二次加工，然後在Market中交易；玩家亦可以組建公會，交換彼此需要的生產品。

竹田智一製作人（來源: 4gamer）

而戰鬥方面則採用實時形式並以3D表現，而玩家只能操縱旗艦，並且只要進入大砲射程就會自動攻擊，一場戰鬥所需時間會控制在1~3分鐘左右，亦預定會加入自動戰鬥功能。製作人表示這是因為在手機上個別操縱所有船隻動作是很大負擔，因此採取此設讓玩家更易享受海戰樂趣。而射程和武裝性能除了因應船體本身外，亦會因為乘搭的「航海士」之技能而有所變化，例如提升攻擊力和回復耐力等。而航海士除了經主線入手之外，亦可以從任務報酬獲得，又或以「介紹狀」或遊戲內貨幣「寶石」（未知是否課金道具）顧用特定的航海士。另外也有可以輕鬆入手航海士的抽蛋（ガチャ）。另外遊戲亦會設有PVP對戰及協力PVE等玩法。

最後在探險部分方面，本次將採用Boardgame形式般的格子設計，讓玩家在地圖格子上前進和探索，到達目的地即過關；而打倒在終點的危險動物、盜賊以至傳說級怪物時，還有機會獲得稀有寶物。探險時前進格子數與調查亦是依航海士而定，而停留的格子有機會觸發各種事件，例如遭敵人襲擊、遇上落石等。幸好玩家可以利用航海士的技能應對這些情況，因此選擇合適的航海士進行探索是十分重要。

《大航海時代VI》將於7月29日至8月1日展開iOS / Android雙平台CBT刪檔測試，由7月22日至7月25日招募1,000人參加，有興趣的玩家可以到官網登記。

官方網頁：https://game.uw-vi.com/ja/cbt/