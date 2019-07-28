《FF7 Remake》製作人北瀨佳範於動漫節2019解說遊戲

【動漫節2019】經典RPG遊戲重製《FFVII Remake》全球老少機迷都矚目以待，遊戲製作人北瀨佳範先生就借香港動漫節2019來港為遊戲進行宣傳，除了帶來遊戲開發的點滴外，更公開了最新的gameplay影片。

在舞台上北瀨製作人再次表明《FFVII Remake》並不是單純將舊遊戲以現代技術重新製作一次，而是對原作的世界觀和角色再構築後進一步深化，不單是將經典遊戲重製，亦可以給到玩家一個全新遊戲的驚喜和體驗。當然科技進步，以前沒有的技術如動作捕捉技術，或是為角色配音等後期工作，也會在今次重製版中加以運用。

北瀨佳範製作人在動漫節2019 PlayStation舞台上解說遊戲製作秘話 / 林卓恆攝

+ 10 + 9 + 8

至於製作團隊方面，除了原版製作人北瀨佳範外，當年的人設野村哲也以及負責劇本的野島一成等原版骨幹成員為主之外，亦有很多較年輕以至由世界各地而來的製作者參與，這些人很多都曾經玩過原作以至是原作fans，聽到重製的消息後主動加入開發團隊。在舞台上北瀨製作人也展示了最新的gameplay解說影片，他亦表示在香港公開的遊戲試玩是亞洲首發，就連日本也還未有試玩活動；難得受到如此厚待，香港玩家們記得把握機會在動漫節完結之前去試玩了。

北瀨佳範製作人和抽到簽名海報的玩家們大合照 / 林卓恆攝

而是gameplay影片方面，其實動漫節中還有另外一向記者Present用示範影片，比舞台版本詳盡仔細得多，以下為大家報告吧！

和我之前在E3的試玩相比，E3試玩版一開始已經在魔光爐內部準備裝炸彈，而今次的示範版本則是由原版遊戲一開始的場景，克勞德Cloud從火車上跳下來幫助Barret進行爆破行動開始。除了展示玩法之外，更多的是展示場景表現，整段示範中不論是普通場景、戰鬥、動畫及更換場景全部均為無縫連接，所有過程都非常順暢亦沒有任何讀碟時間，流暢度和電影感都極高。

系統方面基本上和之前介紹過的一樣，這裡就不再累贅，詳細可以到E3試玩報告文查看。唯一是再多了一個「更換架式」系統：按三角形可以切換輕攻擊和重攻擊（Punisher Mode）兩種架式，角色持武器的姿態也會更變。在換成重攻擊模式時普通攻擊威力和ATB槽增加率都會提升，但代價是移動速度大大下降；如何活用輕和重兩種攻擊就是戰鬥的關鍵了。

而重要一點的是曾經說過試玩版有些Rendering問題，畫質看起來有點低；但在今次的示範影片就非常完美，完全是PS4的上位水準。總言之，如果遊戲實際出來是100%還原此示範影片的效果，那就是10/10完全滿分，無論畫面、玩法、場景和表現手法都可謂完美，沒有任何東西可以再挑剔了。

最終幻想VII重製版 Final Fantasy VII Remake將於2020年3月3日公開發售，遊戲目前已接受預訂，平台為PS4。