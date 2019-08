《火焰之紋章 風花雪月》(聖火降魔錄/Fire Emblem Three House) 相信大家都玩得七七八八。近日有駭客就挖出遊戲資料,發現部份角色竟可邀去茶會。

火紋有不少角色都無法加入,但遊戲資料內卻存有其未使用的資料,近日有名為DeathChaos的駭客就展出影片,分別同不死騎士、蘇諦斯、女主角、傑拉爾特開茶會。

DeathChaos於影片說明中表示他無法弄到蕾雅參加茶會,他亦說「I will not be answering questions on how to do this.」不會解釋如何做到。雖然這些角色在茶會時沒有對白,但蘇諦斯及傑拉爾特卻分別有飲茶的配音,可證明這應該不是Mod,而是真的有遊戲內容。

除了開茶會的內容,DeathChaos早前亦弄到蕾雅、傑拉爾特、蘇諦斯能參加戰鬥,她們分別有開場、奧義、勝利、升級的完整對白在遊戲之內。