PlayStation Now遊戲訂閱月費大減 戰神God of War外更有大作加入

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【PlayStation Now】Sony雖然未有參與E3 2019，但亦在6月的發布會上，公布推出遊戲訂閱服務「PlayStation Now」，以月費遊玩包括PS2、PS3至PS4遊戲，除了在PlayStation上遊玩更可在PC、Mac上玩PS Game；日前PlayStation Now服務網站公開新收費內容，比早前公布更貼地外，更有多款大作登陸。

PlayStation Now為Sony PlayStation推出的遊戲訂閱服務，以月費、季度收費或年費方式提供達800款PS旗下遊戲，在6月的E3 2019前，Sony亦在自家網上發布會上公布過以月費14.99美元作起點推出市場，但日前PlayStation Now網站上線，確定的收費比早前公布的大幅下調。

PlayStation Now 公開最新收費計畫，月費減幅達40-50%。 【PlayStation】

據官方最新公布，PlayStation Now 會於5個主要地區推出，以美國為例，新收費為9.99美元（約港幣76元），比早前公布的19.99美元減價50%，3個月季票亦以同樣減幅收費（44.99美元減至24.99美元），而年費則由99.99美元減至59.99美元，減幅40%。相信是次價格下調是為對應同樣為遊戲訂閱服務的 Xbox Game Pass（月費 9.99美元）、Apple Arcade（月費4.99美元）及即將推出的Google Stadia而作出減價。

其餘包括歐洲、加拿大、英國及日本大致以相同減幅下調收費：

美國： $9.99 – 月費 / $24.99 – 季票 / $59.99 – 年費 (原價 $19.99/ $44.99/ $99.99)
加拿大： $12.99 – 月費 / $34.99 – 季票 / $79.99 – 年費 (原價 $19.99/ $44.99/ $99.99)
歐洲： €9.99 – 月費 / €24.99 – 季票 / €59.99 – 年費 (原價 €14.99/ 未有季票計畫/ €99.99)
英國： £8.99 – 月費 / £22.99 – 季票 / £49.99 – 年費 (原價 £12.99 / 未有季票計畫 / £84.99)
日本： ¥1,180 – 月費 / ¥2,980 – 季票 / ¥6,980 年費 (原價 ¥2,500 / ¥5,900/ 未有年費計畫)

《GTA V》力推唯一非PS系遊戲

PlayStation Now 網站上亦公布遊戲陣容，現時能於PlayStation Now上玩的遊戲超過800款，由PS2、PS3至PS4中選出陣容，而PlayStation Now亦公布增加4款大作包括 俠盜獵車手V（Grand Theft Auto V），戰神（God of War），《Uncharted 4》及《Infamous：Second Son》，以上遊戲訂閱有效期至2020年1月2日，除了提供1080p 60fps遊戲體驗外，更可以在PC、Mac上遊玩PlayStation Now提供的遊戲，沒有PS4都可以享受PS系列遊戲。

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