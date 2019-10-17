香港獨立手遊疑遭盜版Google Play上架　製作人損失5位數血本無歸

一位香港獨立遊戲製作人的手機遊戲《出海吧！》（Ocean Go）疑於測試版apk階段被人盜取，於Google Play上架！開發者原於大陸平台上載《出海吧！》測試版apk，沒料到3日後手遊竟於Google Play上架，還以港幣8元的極低價發售，至今已有超過10,000人下載。原開發者一分一毫亦無所獲得！

香港獨立遊戲製作人Steven Li早前於中國大陸遊戲平台TapTap推出他開發的手遊《出海吧！》（Ocean Go）（見Facebook專頁）的測試版apk。一間名為「Infinity Gunfighter」的公司，疑於TapTap下載apk後直接於Google Play上架。Steven Li欲於Google Play上架完善版本、向Google申請首發時方發現問題：遊戲資料包早已被不明人士上架，還以極低價HK$8發售；遊戲下載次數逾萬，換言之Steven Li或已蒙受多達HK$80,000損失。此消息最先由Great Game揭發。

左為Google Play版面擷圖，疑為Infinity Gunfighter盜版發佈，須付費HK$8下載。右為App Store版面擷圖，是Steven Li（ li tak shing, st li）iOS正版發佈，12月20日正式推出，現作限時免費預訂（點擊放大圖片細睇）：

疑為Infinity Gunfighter盜版之《出海吧！》遊戲畫面（點擊放大圖片細睇）：

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為跟進Great Game報導，我們宅民聯絡了Steven Li了解事件的來龍去脈和最新進展。 Steven Li表示《出海吧！》是他團隊（事實上連埋他只有兩人）的手遊第二作，前作為2016年推出之《龍之氣息》（D.B.System）（詳見Facebook專頁、Google Play版面及App Store版面）。他今年8月13日於中國內地獨立遊戲平台TapTap推出了《出海吧！》的beta版apk，估不到三日後8月16日，該apk已被人挪用到Google Play上架並收費謀利。

Steven Li今年8月13日於中國內地獨立遊戲平台TapTap推出了《出海吧！》的beta版apk，估不到三日後8月16日，該apk已被人挪用到Google Play上架並收費謀利。（TapTap擷圖）

「當初想在大陸平台測試再作改良，再安排『完善版』於Google Play申請上架，」Steven Li說，之所以先在TapTap發佈beta版apk，全因台港澳找不到多少人幫手遊測試。「人難搵，」他指《英雄聯盟》手遊版也在TapTap測試，才剛發佈已獲百萬人關注；因着早時結識了TapTap編輯的關係（記者翻查，Steven前作《龍之氣息》曾於TapTap測試），在該園地聚集大量玩家試玩也較方便。只是想不到有公司利用此漏洞來盜版。

心血結晶疑被Infinity Gunfighter盜版上載，Steven Li表示直至上星期才發現如此勾當。「遊戲版本已差不多完善，我想上架Google Play，在台、港區開放測試。本身諗住試一兩個月，如果無甚麼大問題便向Google申請推薦，」豈料上架時收到通知，指同一個遊戲資料包已被人使用了，而且是早在8月16日上載，僅是Steven在TapTap進行公測的第三日。

疑為Infinity Gunfighter盜版之《出海吧！》之Google Play版面資料（點擊放大圖片細睇）：

《出海吧！》iOS版預定於12月推出，但由於android版被盜一事已令他蒙受損失，Steven Li也急不及待：「那款盜版已經存在，我唯有搶回自己名聲先，提早推出」。於是，遊戲已於App Store上架作限時免費預訂。

《出海吧！》iOS版預定於12月推出，但由於android版被盜一事已令Steven Li蒙受損失，也急不及待：「那款盜版已經存在，我唯有搶回自己名聲先，提早推出」。於是，遊戲已於App Store上架作限時免費預訂。（App Store擷圖）

記者發現，在Google Play Store的搜尋列，如何search也找不到《出海吧！》。只有按連結才可去到疑似盜版遊戲的下載版面。不知是因為Google正在處理問題，還是Infinity Gunfighter特意低調，將遊戲屏蔽？Steven相信是部份地區不能搜尋之故，他自己搜尋是沒有問題的：「現時Play Store上有兩隻《出海吧！》遊戲可以搵到，不過對方那一隻排先過我的。」

由「ST Li」發佈之正版《出海吧！》亦於Google Play上架（點擊放大圖片細睇資料）：

Steven Li表示最初於TapTap上載的《出海吧！》beta版只有4章故事，完整版是有10章的。「兩三星期更新一次，8月到10月都更新過幾次，」Steven說。Infinity Gunfighter的疑為盜版一直有更新，他推測盜版商有可能利用他的更新來更新：「因為資料包名稱一樣。」

Steven向來沒有在遊戲啟動畫面中加入標題和廠商名稱的開發習慣，但他向記者表示「隨時可以加返」，以資識別正貨。他又說，已於Google Play版的右下角加了作者名。對於今次「無妄之災」，他只想說：「我原以為遊戲市場是公平競爭，完全沒料到會發生如此事情。因此並無先作提防。我希望其他開發者要小心留意。」

及至截稿，記者去信Infinity Gunfighter詢問事件，卻未得到回覆。「我也曾聯絡對方的，直頭表示再不下架就出律師信，但仍是無回覆。」Steven Li表示。