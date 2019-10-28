《ETERNAL》高級3D手機MMORPG　LUNASEA唱主題曲、天野喜孝人設

天野喜孝作為《Final Fantasy》系列神級畫師，LUNA SEA則是成軍30年的日本搖滾班霸，兩者看似無甚關連，但在ASOBIMO開發的全新手機MMORPG《ETERNAL》之中，卻來了個破天荒跨界合作，令遊戲注目度幾何級跳升！

日本廠ASOBIMO原先名為「Project Eternal」的新作《ETERNAL》預計本年內上市，起用天野喜孝做人設的超華麗3D日系手機MMORPG，本身已被受玩家期待。官方近日再加碼公布，遊戲主題請來殿堂級樂隊LUNA SEA獻唱主題曲，實行全方位吸引大眾目光，極具噱頭。

《ETERNAL》畫面超級華麗！（影片截圖）

LUNA SEA在日本音樂界地位舉足輕重，6月初來港開演唱會也令亞博全場爆滿。在邁向組成30周年同時，近來積極和ACG作品合作，繼早前幫《機動戰士高達 GUNDAM THE ORIGIN》獻歌後，今度為《ETERNAL》製作新曲《PHILIA》，這是他們首次和遊戲合作，而此歌也將收錄於12月發售的LUNA SEA第10張專輯CD《CROSS》之中，粉絲們如果想搶先一聽新歌，可以看遊戲官方特別製作的新PV。

LUNA SEA成軍30周年近來經常和ACG作品合作。（官方圖片）

至於《ETERNAL》遊戲本身，除了天野喜孝人設和大家看到的強勁3D畫面外，廠商ASOBIMO實力雄厚，其製作班底更非常厲害，包括3A級遊戲金獎音樂製作人、聲優陣容與遊戲開發內容等等，遊戲中隨著時間及天候不同，玩家所處的舞台也會產生變化，還有切換職業的特殊戰鬥系統等，可說是正宗日式MMO，預計iOS和Android雙平台推出。雖然遊戲還未有確實上架日期，不過目前正在事前登陸中，有興趣的朋友就要留意。

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