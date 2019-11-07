【DEATH STRANDING】死亡擱淺攻略　對BT凝視者、BOSS戰全攻略

《DEATH STRANDING》(死亡擱淺/死亡之鉡) 最麻煩的敵人一定是 BT，它們分有偵測人類的 Gazer (凝視者)，以及被捉到後出現的各種 BT BOSS。以下就提供各種應對方案：

限制解禁！《DEATH STRANDING 死亡擱淺》艾露貓90小時不眠不休最速爆機GAME評

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對 BT Gazer 凝視者

《DEATH STRANDING》遊戲中略感恐怖的就是對 BT Gazer，即是人型的 BT。主角 Sam 本身因為是 Doom 的關係，能夠在近距離並集中精神時看到 BT Gazer，而這個集中精神其實就是「不做動作」。所以你一旦移動的話就會看到 BT Gazer 消失散開。至於 BB 的功用，就是令你可以偵測到 BT Gazer 的方向。它有數個階段的顯示，越近的時候就會旋轉得越快。

時刻留意偵測器(圖左)所指的方法及旋轉速度

需要在靜止時 SAM 才能看到 BT Gazer，一旦移動又會消失

攻擊應對方案

其實對 BT Gazer 有很多應對方案，遊戲初期時取得的「絆索槍」已經是非常好的應對，在發現後射出就能束縛 BT Gazer 一段時間，束住周圍的複數 Gazer 後就可以安心的走過去。如果你有對應 BT 的武器例如血液手榴彈，你也可以直接掉過去進行攻擊，不過如果一下沒殺死，他們有機會消失並變成地刺(手)，反而更為麻煩。在中期升級切割手銬後，更可直接「屏氣」走過去暗殺。

絆索槍束縛後可直接走過去，初期已經非常好用

被發現時的方案

如果不幸被 BT Gazer 發現，其實不必奔跑，因為他們是未抓到你的。此時他們會變成地刺(手)慢慢走過來，在這一刻其實仍可立即蹲下並屏氣，慢步離開至一定範圍，就能夠當沒事發生。因為 BT 是靠聽覺感知的，如果你奔跑的話反而會被快速追及並捉到。例外的是有時電單車或加速腳架開加速，如果被發現點不是迎面撞上，有機會比手的追擊更快而逃脫到。

畫面閃一下被發現了，此時蹲下及閉氣離開就可

形成黑池時的應對方案

就算被 BT Gazer 的手捉到，其實還有逃出機會。此時地面會變成黑池，並不斷湧出人型 BT 想將你抓下池。這個時候的目標便是逃出這個黑池範圍，當被池中 BT 抓住時按正方鍵來掙開，一旦失去平衡立即按 L2+R2 來站穩。如果成功走出黑池的範圍，再離開多一點點黑池就會消失。但要留意原本變成手來抓你的 BT Gazer 也會返回原位置，除非你直接把池中的 BT 全部擊殺 (有點浪費彈藥不太建議)。

適時的掙脫能離開黑池，當有手套時會更加容易

對 BT BOSS 戰

當被 BT Gazer 捉住，再被拉下黑池，主角就會被拉至一處地方進行 BT BOSS 戰。基本的應對方法很簡單，就是掉血液手榴彈便可，每隻BOSS掉中第一下都會有硬直，盡量一次掉連兩顆加快進度。因為同樣會消耗自身血量的關係，在攻擊之前也記得按緊十字鍵左，將血袋裝備起來自動「補血」。當BT BOSS身上染有血煙(血液手榴彈)時，實彈殺傷武器是會變得有效及有最高的傷害，而且也不會消耗到Sam的血量。如果沒有足夠的武器或者血袋來迎戰，記得在遊戲登入連線，總會有其他玩家投出戰鬥物資。BT BOSS 戰也是可以逃離的，方法就是直接走出黑海的範圍或者經過太長時間，BT BOSS 便會自動消失，當然也就得不到戰勝時的開若爾結晶報酬了。

血液手榴彈能打出硬直，是對BT 的好武器，當有了榴彈袋時就更加方便