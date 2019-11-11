【DEATH STRANDING】死亡擱淺攻略　神秘送Pizza任務取金子彈武器

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《DEATH STRANDING》(死亡擱淺/死亡之鉡) 有一個頗特別的送貨要求，就是要主角送Pizza(披薩)。除了委託人非常特別之外，也是取得各武器的「高級特製版」的一系列任務，以下逐步解說：

高級特製版武器及送 Pizza 要求

送Pizza任務是一系列的，並且會隨著主線的進度而逐一解放，其委託人「彼德‧盎格勒」便是住在「湖結市」西面不遠的藏身所。送 Pizza 的要點是要平放，否則會漸漸累計損傷，如果背著時按自動調整後，要特別注意有沒有變了垂直放。更理想的是放上載具，或者放上懸浮機上來運送，確保平放之餘也不怕跌倒令Pizza損傷。在任務的後期除了能連結區域，更能取得各武器的「高級特製版」(HG CUSTOM)，能追加一種「金子彈」的選擇，可以透過消耗「開若爾結晶」來對BT做成比血彈更高的傷害。

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Pizza 特別地要平放，用手垂直拿起也會做成損傷

放上載具或懸浮機是很理想的方案，在交貨時如放在車上，可盡量正面撞門口才下車來直接交貨

中後的任務將可取得金子彈的特製版武器，比LV3 的武器更強

槍身也會與原版不同顏色，大部份是金色，非殺傷的是藍色

全部送Pizza任務流程（按圖說明）：

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