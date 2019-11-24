日本調查1500名單身男女　宅嗜好拖累交友？睇漫畫最為人接受？

找伴侶當然要志同道合，一起發夢也好生活也好，有共同的興趣話題都能令關係變得更好。不過「其實毒L一個更開心」，宅文化由日本傳到世界各地，ACG二次元世界令人難以擺脫，同時也有機會影響到現實的人際關係，「毒毒」因此而難以尋找另一半。但到底那一種的宅文化嗜好最難令人接受呢？

日本交友調查

日本一間交友公司，針對御宅族設計了一個調查，找來 1500 名 10-39 歲的單身男女，了解他們會否與御宅族拍拖或結婚。要留意的是，這 1500 名受訪者中，每個年齡階段都有超過 50% 的人，認為自己也是宅宅。

放大下圖睇調查結果：

宅宅注定單身？

即使這 1500 名受訪者中，各個年齡階段都有超過 50% 的人認為自己也是宅宅，但從第一個問題中就反映出，少過 50% 的人願意和宅宅拍拖或結婚，沒想到連宅文明的發祥地日本也不是每個人都接受宅宅。而筆者最感興趣的是第二個問題：「那一種興趣的宅宅，你會願意和他／她結婚」，最常見的漫畫（44.1% )﹑動畫(41.5% )和遊戲（35% )估前三名，這也比較合理。

一說到打機﹑宅宅，就會想到同樣熱血遊戲的日本女神本田翼，這個人設可能是機迷心目中的No.1（《昨晚過得很愉快吧！》劇照）

最不願意和她結婚的宅興趣第二名：BL （腐女／16.6%），BL（男性間的戀愛）令很多「宅女」不能自拔，作為男生，又怎會想另一半經常幻想自己和另一個男仔……不過令筆者驚訝的是，BL 不是排最後一名，反而是「夢女子」（13.4%），「夢女子」即是自己代入原著，和原著角色展開關係（未必是愛情）。「夢女子」可能是代入二次元世紀最嚴重的一種，在兩性關係中，反而是她們排斥其他男生，或者正因如此，令人覺得難以進入她們的世界。

宅宅的興趣，雖然不太陽光，但其實也只是一種抒發日常生活壓力的方法，其實和運動﹑行街無疑。當然作為一個熱愛打機、睇漫畫的人，會希望另一半可以和自己有一樣興趣，發著同一埸夢。即使不行，其實也無必要強求（更不要迫對方遷就），最重要的，還是互相尊重彼此的興趣。