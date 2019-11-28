DC官方IG廣告女蝙蝠俠掟汽油彈　中國網民狠批撐香港被迫刪帖？

《蝙蝠俠：黑暗騎士歸來》 （The Dark Knight Returns）由Frank Miller創作、1986年刊行，算是對《蝙蝠俠》甚至DC漫畫世界觀舉足輕重的作品，影響《蝙蝠俠》電影尤其是基斯杜化路蘭 Christopher Nolan的三步曲。近日DKR又有新連載The Golden Child，一張蝙蝠女手持汽油彈的宣傳圖在Instagram上遭中國大陸網民怒插，究竟發生乜嘢事呀？

目前2019年新連載的The Dark Knight Returns: The Golden Child的主角係年輕的蝙蝠女Carrie Kelley。近日一張宣傳圖便嚴重挑動了中國大陸網民的神經，因為圖中蝙蝠女手拿「火魔法」汽油彈，作勢掟出，背景還有大大個標題：「The Future is Young」（未來屬於年輕人），頗有革命起義的符號意象。

「未來係青年人的」的字眼，再加埋年輕女子莫洛托夫雞尾酒，好難不令人聯想起香港自6月反對逃犯條例修訂的連串示威，高舉「光復香港，時代革命」旗幟在前線衝鋒陷陣的黑衣年輕示威者。

封面更加「露骨」（點擊放大圖片細睇）：

可想而知，這樣的封面和廣告必然被敏感的中國大陸網民反滿，紛紛憤怒在DC的官方IG和Twitter留言抨擊：「為什麼要這樣做？」、「DC在作死？」、「要不是我們中國人支持你們 DC，你們早完蛋了，從今以後杯葛 DC！」、「快刪了好吧？」、「你是腦癱還是怎麼的dc，你不想在中國混了？」、「不要玩火！」、「別TM想再進我們中國市場了。」、「任性就付出代價，你們愛發什麼插圖就發什麼，別到時候說對不起就行了。」

但DC fans則很歡迎封面：「這才是我的蝙蝠俠！」有外國網民不認作品有刻意影射特定的示威事件或人物：「這只是預告而已，故事根本還沒出來，又能代表什麼？」不論如何，DC Comics官方IG已經找不到有關帖文和圖片，看來應該是抵受不住壓力而「跪低」下架了。