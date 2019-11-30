Sony PS5申報遊戲場景共享Scene Tagging專利　收集元數據助過關

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【PlayStation 5 PS5最新消息】Sony Interactive Entertainment（SIE）上周向美國專利商標局申請名為Scene Tagging（場景標記）的專利。根據申請文件描述，Scene Tagging將應用於標示遊戲資訊相關的玩家生產內容。這些玩家生產內容會共享形成大數據。外媒推測極有可能於PS5引入此功能。

PlayStation 5（PS5）極有機會出現的Scene Tagging場景標記功能，能將玩家生產內容如遊戲擷圖或影片（現時PS4已能生產）自動生成Metadata元數據，統整出遊戲中的階段、關卡、位置、人物角色或玩家等內容資訊。

盛傳的PS5主機外形（點擊放大圖片細睇）：

如此一來，玩家和其他用戶可以方便搜尋個別遊戲內容，如角色、物件或地圖位置等等。遇着卡通時，玩家可以特定字眼搜尋他人的遊戲片段來參考，協助過關。換言之就是「人人有攻略」。

網民PS5假想設計（點擊放大圖片細睇）：

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SIE在申請專利還補充指，玩家生產內容的大數據還能讓觀看者體驗到內容所紀錄的場景事件。聽來抽象，文件進一步解釋說Scene Tagging能重新產生遊戲擷圖或影片的場景，把處況再現，讓其他玩家可以使用各自的主機挑戰原有玩家經歷過的環境、情況和關卡。

有傳The Last of Us 2是首批PS5的遊戲之一。（遊戲過場擷圖）

Scene Tagging或能用於VR games。文件如此寫道：「此項技術可能使用紅外線投影機、攝影機、深度感應器和微晶片來追蹤物件和人物個體的三維3D運動」，「用家的裝置還可以採用3D重構的圖像。」

PS5手掣專利圖（點擊放大圖片細睇）：

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Scene Tagging專利文件還提到場景標記功能與控制器的整合，連玩家的身心狀態也能紀錄和重現：「使用遙控器中的感應器來捕獲生物特徵讀數以記錄數據，例如皮膚水分、心律和肌肉運動。」如果PS5或VR控制器能夠紀錄玩家的生物特徵數據，例如手汗有幾濕和心跳有幾快，那麼玩家似乎可以利用恐怖遊戲挑戰膽量，大家鬥鎮定？

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